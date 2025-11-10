Empate tras una segunda mitad revolucionada

El Arosa juvenil sumó un nuevo empate en el duelo ante el Compostela, un punto que llegó en la segunda mitad después de que se revolucionara el encuentro con cuatro goles. En la primera mitad no pasaron muchas cosas, pero en el inicio de la segunda, David Sánchez centraba para que David Piñeiro anotase el primer tanto de la tarde.

El Compostela agitó el banquillo y, entre los cambios, se encontraba Monterroso. El jugador compostelano hizo un doblete para darle la vuelta al marcador. El primero de ellos llegaría en el 72, al superar a Adrián en el mano a mano. Tan solo cinco minutos después, llegaría el segundo en una bonita jugada de los compostelanos que culminaría el propio Monterroso. Viéndose por debajo, el Arosa reaccionó y encontraría el premio a su esfuerzo en el minuto 87, en un mano a mano de Pablo Martínez en el que superaba al portero local. Con este resultado, los dos equipos se mantienen en la zona tranquila de la tabla con 12 puntos y a uno tan solo de la zona noble.