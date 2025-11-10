Fútbol | División de Honor Juvenil
Empate tras una segunda mitad revolucionada
El Arosa se adelantó en el marcador, vio como le remontaban en cinco minutos e igualaban en el 87
El Arosa juvenil sumó un nuevo empate en el duelo ante el Compostela, un punto que llegó en la segunda mitad después de que se revolucionara el encuentro con cuatro goles. En la primera mitad no pasaron muchas cosas, pero en el inicio de la segunda, David Sánchez centraba para que David Piñeiro anotase el primer tanto de la tarde.
El Compostela agitó el banquillo y, entre los cambios, se encontraba Monterroso. El jugador compostelano hizo un doblete para darle la vuelta al marcador. El primero de ellos llegaría en el 72, al superar a Adrián en el mano a mano. Tan solo cinco minutos después, llegaría el segundo en una bonita jugada de los compostelanos que culminaría el propio Monterroso. Viéndose por debajo, el Arosa reaccionó y encontraría el premio a su esfuerzo en el minuto 87, en un mano a mano de Pablo Martínez en el que superaba al portero local. Con este resultado, los dos equipos se mantienen en la zona tranquila de la tabla con 12 puntos y a uno tan solo de la zona noble.
Ficha Técnica:
2-2
Compostela - Arosa
COMPOSTELA: Yeray, Martiño (Santana, m. 62), Xián, Javi García, Lucas López, Manu Blanco (Moscoso, m. 62). Xavi (Monterroso, m. 62), Adrián Núñez (Dani Sobrino, m. 68), Rodri Vázquez, José Ángel (Sergio Santos, m. 85) y Adrián de la Fuente.
AROSA: Adrián Fuentes, Juan Diego, Roi Rodríguez, Goitía (Pablo Míguez, m. 83), David Piñeiro (Raúl, m. 77), David Sánchez (Hassan, m. 83), Pintos, Xavi Durán (pablo, m. 68), Martín Lesta, Iago Soto (Roi Pérez, m. 68) y Yago Domínguez.
GOLES: 0-1, m. 58: David Piñeiro; 1-1, m. 72: Monterroso; 2-1, m. 77: Monterroso; 2-2, m. 87: Pablo.
ÁRBITRO: Óscar Martínez Santos. Amonestó a José Ángel y Xián por parte de los locales y a David Piñeiro por los visitantes.
- La víctima del crimen de la vieja estación de autobuses de Vigo estaba indefensa y recibió cuchilladas en cuello, tórax y costado
- Condenado un supermercado de Pontevedra por vaciar la taquilla de una trabajadora mientras estaba de baja
- Una vuelta de tuerca inesperada
- La capital del gótico gallego a solo hora y media de Vigo: un pueblo rodeado de naturaleza, tiene el primer parque temático de España y recomendado por National Geographic
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- El nuevo estadio del Betis se «cuela» en la carrera de Vigo hacia el Mundial
- El Plan del Ensanche contempla en Policarpo Sanz y García Barbón su semipeatonalización
- Proyectan dos «glampings» en Nigrán con 29 cabañas y 30 tiendas de lujo