El Cortegada se atranca en A Coruña

El Cortegada regresa de A Coruña con su segunda derrota de esta temporada tras un encuentro en el que funcionaron a pequeños chispazos, liderados por Cris Loureiro, pero sin llegar a poner en riesgo el triunfo del Maristas, donde brillaron Zeballos y Fontana, que machacaron una y otra vez el aro vilagarciano.

El primer cuarto fue un claro reflejo de lo que fue el encuentro. Las de Manu Santos comenzaron atenazadas y pronto se encontraron con un 8-0 de parcial que se acabaría convirtiendo en una losa . Pese a ello, trataron de recuperarse en los últimos instantes del cuarto, apretando desde la parcela defensiva. Esa mejoría se notó en el inició del segundo cuarto, donde al Maristas le costó sacar a relucir su juego, cometiendo demasiados errores en ataque, pero el Cortegada no supo aprovecharlo, pero una técnica en contra frenó la escalada y el Cortegada se sumió en una crisis de juego de la que no supo salir.

El tercer cuarto fue mucho más igualado, con Cris Loureiro manteniendo a su equipo en la lucha aunque sin conseguir cerrar la brecha abierta en el electrónico. Un parcial de 0-7 en el inicio del último cuarto dio alas a las vilagarcianas y dejaba el resultado a tiro de diez puntos pero, cuando parecía que el Cortegada podría meterse en el encuentro, las coruñesas engarzaron un parcial de 8-0 (77-59) que les permitió cerrar la victoria.