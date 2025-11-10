Baloncesto | LF2
El Cortegada se atranca en A Coruña
Las vilagarcianas nunca estuvieron cómodas ante un Maristas que fue superior
A. G.
El Cortegada regresa de A Coruña con su segunda derrota de esta temporada tras un encuentro en el que funcionaron a pequeños chispazos, liderados por Cris Loureiro, pero sin llegar a poner en riesgo el triunfo del Maristas, donde brillaron Zeballos y Fontana, que machacaron una y otra vez el aro vilagarciano.
El primer cuarto fue un claro reflejo de lo que fue el encuentro. Las de Manu Santos comenzaron atenazadas y pronto se encontraron con un 8-0 de parcial que se acabaría convirtiendo en una losa . Pese a ello, trataron de recuperarse en los últimos instantes del cuarto, apretando desde la parcela defensiva. Esa mejoría se notó en el inició del segundo cuarto, donde al Maristas le costó sacar a relucir su juego, cometiendo demasiados errores en ataque, pero el Cortegada no supo aprovecharlo, pero una técnica en contra frenó la escalada y el Cortegada se sumió en una crisis de juego de la que no supo salir.
El tercer cuarto fue mucho más igualado, con Cris Loureiro manteniendo a su equipo en la lucha aunque sin conseguir cerrar la brecha abierta en el electrónico. Un parcial de 0-7 en el inicio del último cuarto dio alas a las vilagarcianas y dejaba el resultado a tiro de diez puntos pero, cuando parecía que el Cortegada podría meterse en el encuentro, las coruñesas engarzaron un parcial de 8-0 (77-59) que les permitió cerrar la victoria.
Ficha Técnica:
84-63
Maristas - Cortegada
MARISTAS CORUÑA: Nuria Ríos (10), Josefina Zeballos (28), Euguenia Filgueira (2), Raquel Botana (2), Brenda Fontana (20) ---quinteto inicial--- Nevenia Dimitrijevic (7), Ana Jiménez (5), Carla Naya (0), Sofía Arcos (6), Marta Rivas (3) y Andrea Pérez (1).
MARISCOS ANTÓN CORTEGADA: Christabel Ezumah (4), Cris Loureiro (15), Blanca Manivesa (12), Lucía Carabán (5), Gara Jorge (8) ---quinteto inicial--- Marta Sanmartín (5), María Angulo (9), Maira Horford (0) y Damaris Fernández (5).
PARCIALES: 19-10; 44-26 (25-16); 59-42 (15-16); 84-63 (25-21).
ÁRBITROS: Carrasco y Leal. Señalaron 19 faltas personales a las locales y 23 a las visitantes. Sin exclusiones.
