El Atlético Villalonga sigue sin sumar

El Atlético Villalonga sumó ayer su octava derrota de la temporada en un partido ante el Atlético de Madrid C en el que siempre fue a remolque. Las celestes ven cada vez más lejos la salvación después de esta derrota y siguen con un único punto en su casillero. El próximo encuentro será contra un rival directo en la lucha por evitar el descenso, el Bizkerre, en el que buscarán puntuar.

Ficha Técnica: 1-2 A. Villalonga - Atlético C ATLÉTICO VILLALONGA: Nerea Bermudo, Andrea, Sabela (Noa Santomé, m. 51), Noe Pereira, Sara García, Laura Martínez (Eva Valverde, m. 72), Ana Iglesias, María Gómez, Lucía Pérez, Syria (Emma, m. 51) y Paula (Ángela, m. 85). ATLÉTICO DE MADRID C: Guadalupe, D’Hooghe, Ainara, Daniela (Noemí, m. 76), Adriana Gómez, Nerea, Laura, Kora, Adriana Álvarez (Rubio, m. 68), Marina (Calero, m. 46) y Andrea Iglesias. GOLES: 0-1, m. 3: Adriana Gómez;_0-2, m. 51: Nerea; 1-2, m. 81: Sara García de penalti. ÁRBITRO: Gómez Lameiro. Amonestó a Eva Valverde y a Noelia por las locales y a Adriana Gómez, Adriana Álvarez y Andrea por las visitantes.