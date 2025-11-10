El Arosa se atranca en A Lomba

El Arosa perdió ayer la ocasión de acercarse un poco más a los dos equipos que le preceden. Los arlequinados jugaron un buen primer tiempo, en el que merecieron algo más que el empate con el que finalizó esa parte, pero en la segunda acabaron empeñados en una lucha física en el centro del campo que les acabó perjudicando a la hora de crear ocasiones ante la meta de Marcos Moreno. El reparto de puntos fue un mal menor antes de medirse a un Somozas que le precede en la clasificación a dos puntos de distancia.

El partido arrancó muy dinámico por parte de ambos equipos, que ofrecían verticalidad pero sin ocasiones claras más allá de un disparo muy flojo de Rivera por parte de los locales. Eran los arlequinados los que más insistían, con varios balones colgados al área y en dos saques de esquina que crearon cierto peligro ante la meta de Marcos. El equipo de Gonza presionaba alto para acelerar las transiciones y, en el minuto 14, un robo de Javi Rey en la salida de balón del Montañeros habilitó a Gabri Palmás, cuyo disparo se fue rozando el palo. Los locales comenzaron a encerrar al Montañeros en su área y, en el minuto 20, llegaría la recompensa. Un centro desde banda izquierda de Lombao al corazón del área, donde apareció Álex Rey para cabecear al fondo de las mallas.

Álex Rey y Lombao durante un lance del encuentro de ayer. / Noe Parga

Tan solo un minuto después, el Montañeros se sacudió el dominio y Dani Fernández acarició el tanto en un remate en semifallo que desvió Chema con apuros. El Montañeros siguió insistiendo y comenzó a percutir por banda derecha. Por ahí llegaría el tanto, en un centro de Achore que remató Dani Fernández elevándose entre los centrales para superar de cabeza a Chema, que poco pudo hacer para evitar el tanto.

El partido regresaba a la casilla de salida y el Arosa volvió a la carga. Pacheco se encontró con un muro de defensas en un remate a puerta a la salida de un saque de esquina y un disparo de Javi Rey obligó a Marcos Moreno a esforzarse para atraparlo. Pero la ocasión más clara llegarías en el 42, en un centro al área sin apenas peligro que Iago López cabeceó erróneamente hacia su portería. El balón no entró porque lo evitaron entre Marcos Moreno y el palo.

La segunda mitad comenzó espesa y con ambos equipos enzarzados en una lucha física por hacerse con la pelota sobre un terreno de juego que se iba deteriorando poco a poco por la pertinaz lluvia que caía sobre A Lomba.

Lombao corre a por un balón en disputa con Achore. / Noe Parga

El encuentro se convirtió en una lucha cuerpo a cuerpo en el centro del campo, quizás con el Arosa un poco mejor asentado sobre el terreno de juego, pero las ocasiones brillaban por su ausencia, más allá de un disparo en el minuto 70 que atrapó sin problemas Moreno. Ambos entrenadores agitaron su banquillo buscando soluciones, pero las ocasiones brillaban por su ausencia.

En los últimos minutos, el partido se rompió por completo, se convirtió en un ida y vuelta con más corazón que cabeza por parte de ambos equipos a la búsqueda de un tanto que les diese los tres puntos. Rivera lo intentó desde lejos pero su disparo no encontró portería, mientras el Montañeros lo intentaba en transiciones rápidas, especialmente por la banda derecha, pero sin acabar de inquietar a Chema.

Luis Castro durante el partido disputado ayer en A Lomba. / Noe Parga

«Nos faltó encontrar los espacios con balón»

Gonza, el técnico del Arosa, reconocía ayer que su equipo ha perdido una oportunidad de acercarse a la cabeza. «Queríamos sumar de tres, sabíamos que podía ser complicado porque ellos aprietan muy bien hacia delante, pero con balón no encontramos muchos espacios para progresar». El técnico arlequinado lamentaba que, en la primera mitad, «tuvimos tres o cuatro robos cerca de su portería que no conseguimos materializar, pero en la segunda mitad estuvimos un tanto fríos».Insiste en que en la segunda mitad «no fuimos capaces de saltar esa primera presión ni de aprovechar los espacios que dejaban, jugando muy poco tiempo en campo rival, lo que nos privó de tener continuidad y de tener ocasiones claras de gol». Gonza mira ahora hacia delante e insiste en que «hay que seguir, porque esto es muy largo».