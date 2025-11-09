Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto | Tercera FEB

El Sigaltec muestra sus mejores formas

Abandona el farolillo rojo tras tres cuartos para enmarcar y un exceso de relajación en el último

Pablo Fernández en una de las acciones del encuentro de ayer.

Pablo Fernández en una de las acciones del encuentro de ayer. / Noé Parga

A. G.

Vilagarcía

El Sigaltec Vilagarcía necesitaba una victoria balsámica que no solo le permitiese abandonar el puesto de colista, sino que también le ayudase a crecer. La conseguida ayer puede ser esa victoria, con tres cuartos espectaculares, en los que brillaron nombres Pedro Sabugueiro, Marcos Bello y, sobre todo, Pablo Fernández. El jugador vilagarciano anotó 28 puntos y guió a su equipo durante los tres primeros cuartos (especialmente en el segundo) en un recital ofensivo que llegó a dejar al Navia 35 puntos por debajo. Ese buen juego cayó en picado en un último cuarto donde el Sigaltec se relajó, incluso en exceso, permitiendo que el Navia maquillase el resultado.

Aunque los primeros instantes del primer cuarto comenzaron bastante igualados, pronto el Sigaltec se hizo con el mando del encuentro y, con un parcial de 10-0 (24-9) comenzó a abrir una brecha muy amplia en el marcador. Clave fue el acierto exterior del conjunto vilagarciano, con Pedro Sabugueiro anotando dos buenos triples.

El segundo cuarto fue el de la explosión de Pablo Fernández y arrancó con un 8-0 de parcial para los vilagarcianos, que no bajaban el pistón. El regreso de vestuarios continuó por los mismos derroteros, con un Navia que no era capaz de frenar el caudal ofensivo local. Eso lo conseguiría en el último cuarto, cuando logró minimizar la derrota.

Ficha Técnica:

87-74

Sigaltec - Navia

SIGALTEC: Mateo Bello (15), Raúl Santórum (2), Óscar Castaño (8), Pablo Fernández (28), Adrian Kovac (2) --- quinteto inicial--- Jorge Rodríguez (4), Pedro Sabugueiro (10), Dani Rey (3), Aarón Monteagudo (4), Miguel Gil (8) y Álvaro Rodríguez (3)

NAVIA: Pape Njie (1), Diego Reiriz (3), Antonio Pacheco (9), Javi Prieto (10), Guillermo Rodríguez (10) ---quinteto inicial--- Dani Lastra (0), Sulkhan-Saba (5), Christian Fernández (8), Jorge González (8), Ángel Barrios (0), Iván Lucente (10) y Anxo Pacheco (10).

PARCIALES: 28-12; 53-28 (25-16); 80-45 (27-17); 87-74 (7-29).

ÁRBITROS: Trasancos y Cubero. Señalaron 34 faltas a los locales y 24 a los visitantes. Excluidos Álvaro Rodríguez y Pablo Sabugueiro por los locales.

TEMAS

