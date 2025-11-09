Baloncesto | Tercera FEB
El Sigaltec muestra sus mejores formas
Abandona el farolillo rojo tras tres cuartos para enmarcar y un exceso de relajación en el último
A. G.
El Sigaltec Vilagarcía necesitaba una victoria balsámica que no solo le permitiese abandonar el puesto de colista, sino que también le ayudase a crecer. La conseguida ayer puede ser esa victoria, con tres cuartos espectaculares, en los que brillaron nombres Pedro Sabugueiro, Marcos Bello y, sobre todo, Pablo Fernández. El jugador vilagarciano anotó 28 puntos y guió a su equipo durante los tres primeros cuartos (especialmente en el segundo) en un recital ofensivo que llegó a dejar al Navia 35 puntos por debajo. Ese buen juego cayó en picado en un último cuarto donde el Sigaltec se relajó, incluso en exceso, permitiendo que el Navia maquillase el resultado.
Aunque los primeros instantes del primer cuarto comenzaron bastante igualados, pronto el Sigaltec se hizo con el mando del encuentro y, con un parcial de 10-0 (24-9) comenzó a abrir una brecha muy amplia en el marcador. Clave fue el acierto exterior del conjunto vilagarciano, con Pedro Sabugueiro anotando dos buenos triples.
El segundo cuarto fue el de la explosión de Pablo Fernández y arrancó con un 8-0 de parcial para los vilagarcianos, que no bajaban el pistón. El regreso de vestuarios continuó por los mismos derroteros, con un Navia que no era capaz de frenar el caudal ofensivo local. Eso lo conseguiría en el último cuarto, cuando logró minimizar la derrota.
Ficha Técnica:
87-74
Sigaltec - Navia
SIGALTEC: Mateo Bello (15), Raúl Santórum (2), Óscar Castaño (8), Pablo Fernández (28), Adrian Kovac (2) --- quinteto inicial--- Jorge Rodríguez (4), Pedro Sabugueiro (10), Dani Rey (3), Aarón Monteagudo (4), Miguel Gil (8) y Álvaro Rodríguez (3)
NAVIA: Pape Njie (1), Diego Reiriz (3), Antonio Pacheco (9), Javi Prieto (10), Guillermo Rodríguez (10) ---quinteto inicial--- Dani Lastra (0), Sulkhan-Saba (5), Christian Fernández (8), Jorge González (8), Ángel Barrios (0), Iván Lucente (10) y Anxo Pacheco (10).
PARCIALES: 28-12; 53-28 (25-16); 80-45 (27-17); 87-74 (7-29).
ÁRBITROS: Trasancos y Cubero. Señalaron 34 faltas a los locales y 24 a los visitantes. Excluidos Álvaro Rodríguez y Pablo Sabugueiro por los locales.
- Homicidio en la estación de autobuses de Vigo: «Llama a la Policía que mataron a Roberto, está lleno de sangre»
- La víctima del crimen de la vieja estación de autobuses de Vigo estaba indefensa y recibió cuchilladas en cuello, tórax y costado
- Declarar las capturas de recreo, obligatorio hasta si no se pesca
- Una vuelta de tuerca inesperada
- La Diputación de Pontevedra, dispuesta a financiar Balaídos para el Mundial 2030 «si hay planificación»
- Ofrenda floral ante la chabola del crimen de la estación de autobuses de Vigo
- «Si se apoyasen nuestros ensayos clínicos, los pacientes gallegos tendrían más oportunidades»
- La Xunta niega la jubilación a un profesor de Vigo con una depresión «irreversible» diagnosticada por tres especialistas