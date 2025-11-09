El Sigaltec muestra sus mejores formas

El Sigaltec Vilagarcía necesitaba una victoria balsámica que no solo le permitiese abandonar el puesto de colista, sino que también le ayudase a crecer. La conseguida ayer puede ser esa victoria, con tres cuartos espectaculares, en los que brillaron nombres Pedro Sabugueiro, Marcos Bello y, sobre todo, Pablo Fernández. El jugador vilagarciano anotó 28 puntos y guió a su equipo durante los tres primeros cuartos (especialmente en el segundo) en un recital ofensivo que llegó a dejar al Navia 35 puntos por debajo. Ese buen juego cayó en picado en un último cuarto donde el Sigaltec se relajó, incluso en exceso, permitiendo que el Navia maquillase el resultado.

Aunque los primeros instantes del primer cuarto comenzaron bastante igualados, pronto el Sigaltec se hizo con el mando del encuentro y, con un parcial de 10-0 (24-9) comenzó a abrir una brecha muy amplia en el marcador. Clave fue el acierto exterior del conjunto vilagarciano, con Pedro Sabugueiro anotando dos buenos triples.

El segundo cuarto fue el de la explosión de Pablo Fernández y arrancó con un 8-0 de parcial para los vilagarcianos, que no bajaban el pistón. El regreso de vestuarios continuó por los mismos derroteros, con un Navia que no era capaz de frenar el caudal ofensivo local. Eso lo conseguiría en el último cuarto, cuando logró minimizar la derrota.