Dominar el balón, clave esta tarde en A Lomba

El Arosa regresa esta tarde (217.30 horas) al campo de A Lomba para medirse a un recién ascendido con mucho gusto por la pelota. Precisamente en dominar ese aspecto del juego está la clave del encuentro para el técnico de los arlequinados, Gonza, que prevé un partido en el que el dominio del balón acabe decantando el resultado. «Somos dos equipos que nos sentimos cómodos con el balón, por eso va a ser importante manejarlo bien para hacerles daño en el plano ofensivo y ajustar en defensa para que se encuentren incómodos», explica.

Del rival, Gonza destaca que son un equipo que «te exige mucho si no estás ajustado, con un gran potencial, especialmente a nivel grupal y que nos va a poner las cosas muy complicadas». Sin embargo, insiste en que «lo que importa es como estemos nosotros ya que debemos estar a nuestro mejor nivel, seguir siendo fuertes en casa y tratar de sumar un resultado positivo». El técnico mantiene las mismas bajas que la semana pasada, por lo que la convocatoria para el partido es la misma que para el duelo con el Viveiro. Los arlequinados se encuentran en la tercera posición de la clasificación y siguen los pasos de Compostela y Somozas.

El Céltiga, octavo clasificado, visitará esta tarde (16.00 horas) al Gran Peña, un puesto por delante. Los de Luis Carro visitan uno de los campos más complicados hasta el momento, donde los de Vigo todavía no conocen la derrota, y a un rival enrachado, ya que suma tres victorias consecutivas.

Por su parte, el Cambados viaja a Lugo para medirse al Polvorín (16.00 horas), equipo que se encuentra rozando los puestos de play off de ascenso. Los cambadeses buscarán un resultado reparador en su desplazamiento después de la derrota por la mínima ante el Gran Peña en casa. Los cambadeses son 13º, con dos puntos de ventaja sobre los puestos de descenso.