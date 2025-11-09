Derbi para curar heridas o mantenerlas abiertas

Lideraron la categoría durante las primeras jornadas, pero Maristas Coruña y Mariscos Antón Cortegada de Vilagarcía en una especie de vidas paralelas que culminó el pasado fin de semana, cuando ambos equipos sufrieron su primera derrota, las coruñesas en su visita al ADBA y las vilagarcianas en casa ante el Barakaldo. Los dos buscarán sanar esa herida en el encuentro de esta mañana (12.30 horas), aunque solo ganará uno, mientras el otro ampliará su mala racha.

El equipo de Manu Santos se va a encontrar en A Coruña con uno de los mejores rivales de la categoría. En las coruñesas destacan la aportación que realizan nombres como Josefina Zeballos, con 13,8 puntos por encuentro, o Sofía Arcos, con 10,4 puntos y 4,8 rebotes en cada duelo. El objetivo será frenar el juego coral que plantean las coruñesas.