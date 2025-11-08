La selección española desembarca en O Salnés

Galicia volverá a ser escenario del fútbol de élite de formación. La selección española sub-17 realizará la próxima semana una concentración de siete días en Sanxenxo, donde disputará dos amistosos ante la República Checa y desarrollará varios entrenamientos en distintos campos de O Salnés.

La concentración se extenderá desde el próximo lunes hasta el domingo 16 de noviembre. Los amistosos programados son el jueves en el campo de Baltar (17.00 horas) y el domingo en San Pedro (11.00 horas).

Durante la semana, los jóvenes internacionales alternarán sesiones de trabajo. Los entrenamientos de lunes y martes serán en Baltar y el miércoles en el feudo del Villalonga. La parte final de la concentración será en el Salvador Otero, en A Illa, donde el viernes y el sábado hay programados dos entrenamientos. Todo ello, a las órdenes de Sergio García.

Desde la Real Federación Galega de Fútbol se ha expresado su agradecimiento a los concellos de Sanxenxo y A Illa, y a los clubes Portonovo, Vilalonga y Céltiga, cuya colaboración ha sido esencial para acoger los partidos y entrenamientos.

La entrada para ambos encuentros tendrá un precio simbólico de 5 euros, destinados como donativo a los clubes anfitriones en agradecimiento a su colaboración.