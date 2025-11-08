Fútbol | Sub-17
La selección española desembarca en O Salnés
El combinado nacional entrenará en A Illa y Sanxenxo y jugará ante República Checa
Galicia volverá a ser escenario del fútbol de élite de formación. La selección española sub-17 realizará la próxima semana una concentración de siete días en Sanxenxo, donde disputará dos amistosos ante la República Checa y desarrollará varios entrenamientos en distintos campos de O Salnés.
La concentración se extenderá desde el próximo lunes hasta el domingo 16 de noviembre. Los amistosos programados son el jueves en el campo de Baltar (17.00 horas) y el domingo en San Pedro (11.00 horas).
Durante la semana, los jóvenes internacionales alternarán sesiones de trabajo. Los entrenamientos de lunes y martes serán en Baltar y el miércoles en el feudo del Villalonga. La parte final de la concentración será en el Salvador Otero, en A Illa, donde el viernes y el sábado hay programados dos entrenamientos. Todo ello, a las órdenes de Sergio García.
Desde la Real Federación Galega de Fútbol se ha expresado su agradecimiento a los concellos de Sanxenxo y A Illa, y a los clubes Portonovo, Vilalonga y Céltiga, cuya colaboración ha sido esencial para acoger los partidos y entrenamientos.
La entrada para ambos encuentros tendrá un precio simbólico de 5 euros, destinados como donativo a los clubes anfitriones en agradecimiento a su colaboración.
- Homicidio en la estación de autobuses de Vigo: «Llama a la Policía que mataron a Roberto, está lleno de sangre»
- Pide ayuda para encontrar un sobre con dinero que perdió en Cambados
- La Xunta niega la jubilación a un profesor de Vigo con una depresión «irreversible» diagnosticada por tres especialistas
- Las gallinas de los corrales de 40 concellos de Galicia, confinadas para frenar la gripe aviar
- Declarar las capturas de recreo, obligatorio hasta si no se pesca
- Cinco familias demandan por acoso escolar al Compañía de María de Cangas
- Pesar en Silleda por la muerte de Vicente Dacosta a los 41 años
- El hostelero investigado por el caso del agua contaminada con sosa cáustica: «El problema vino de la botella»