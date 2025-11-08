El Mariscos Antón Cortegada tiene en A Coruña toda una prueba de fortaleza

El Mariscos Antón Cortegada tendrá toda una prueba de fortaleza mañana (12.30 horas) en la cancha del Maristas Coruña. Tras la derrota del pasado sábado en el pabellón Sara Gómez, al equipo vilagarciano le toca reaccionar contra otro de los seis equipos de la competición que comparten un balance de 4 victorias y 1 solo tropiezo.

Manu Santos no pasa por alto la dificultad del envite ante un rival con trayectoria paralela. «Es un partido muy complicado fuera de casa contra uno de los mejores equipos de la liga que viene de jugar por ascender las dos últimas temporadas y que mantiene un bloque estable y un cuerpo técnico muy consolidado», señala el técnico vilagarciano.

Tras el estudio del conjunto dirigido por Fer Buendía y el vilaxoanés Pablo Quintáns, Manu Santos destaca que «Maristas es un equipo muy consistente en los hábitos básicos y en su juego de ataque. Además tienen mucho talento en jugadoras como Zeballos y Dimitrijevic, que son dos de las mejores jugadoras exteriores de la liga. Jiménez, en el alero, y Quintana es muy buena interior. Es un gran equipo y, además, el partido es en su cancha, lo que las hace más peligrosas todavía».

Después de una semana de trabajo en la que las molestias de algunas jugadoras han vuelto a ser tónica habitual, en el Mariscos Antón Cortegada apelan a algunos factores clave. «Una de las cosas importantes va a ser el control del rebote y mejorar nuestra consistencia ofensiva. En defensa estamos a buen nivel, pero tenemos que ir mejorando en el ataque», señala Manu Santos.

Partido clave para el Sigaltec

Los vilagarcianos esperan un amplio respaldo desde la grada. / Noe Parga

La cita de hoy es en el pabellón Sara Gómez de Fontecarmoa (19.00 horas). Allí el Sigaltec recibe al Navia con una victoria con un alto valor estratégico, sobre todo en lo anímico, para los vilagarcianos después de tres derrotas consecutivas.

Enfrente estará un cuadro asturiano que ha ganado tres de sus cinco encuentros, curiosamente los tres precedentes. La polivalencia de varios de sus jugadores y el tamaño en posiciones cercanas al aro, son características a tener en cuenta por la defensa de los de Luis Gabín para poder ganar enteros en la clasificación con su posible segunda victoria.