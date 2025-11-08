Os Ingleses afronta en Lalín otra defensa de su liderato

Os Ingleses tiene hoy sábado un nuevo test en el arranque liguero. El invicto líder, con cinco victorias, visita al Coreti Lalín en el Manuel Anxo Cortizo (16.00 horas).

Tras la contundente actuación de la pasada jornada ante el Muralla, el técnico David Lema subraya el buen momento de su equipo. El entrenador insiste en mantener la rotación y la implicación de todo el grupo: «Vamos a continuar en la línea de que todo el mundo juegue, de tener a la gente enganchada, que está siendo clave en los resultados».

Con un bloque sólido y una dinámica ganadora, Os Ingleses viaja a Lalín con la mirada puesta en conseguir los cinco puntos y afianzar su liderazgo. Enfrente, el Coreti buscará su primera victoria del curso ante un rival que llega con confianza y decidido a seguir marcando el ritmo de la competición.