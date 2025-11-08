El Inelsa visita al Leganés en un cruce de trayectorias

Al Inelsa Solar Asmubal le toca visitar al Leganés, en partido que se juega esta tarde a las 18 horas. Rival complicado, cuarto en la tabla, y un equipo al alza que en este liga quiere pelear de lleno por jugar la fase de ascenso.

Por abajo persigue su objetivo el Inelsa Solar que, de ganar la liga la pasada temporada, está llamado en este a pelear por mantener la categoría. Enfrente se topará con el equipo letal arriba, máximo realizador de la liga promediando 34,8 goles por partido, en base a un ataque fluido, con posesiones cortas y buena conexión con el pivote. Edurne Donderis, máxima artillera de la liga, es otra amenaza.

Atrás, el Leganés suele posicionarse como el Asmubal en un 6-0 del que sale en contadas ocasiones. Las de Juan Costas tendrán que ingeniárselas para minimizar en sí sus elevadas pérdidas de balón y encontrar grietas con unas penetraciones a las que, a falta de lanzamiento exterior, parecer vivir entregadas las verdinegras en esta liga.

Por su parte, vuelve a la competición este fin de semana en la liga autonómica. En modalidad masculina lo hace con O Grove Paraíso Rasoeiro visitando hoy al Xiria en Noia (19.45 horas). Partido propicio para que el Rasu pueda estrenar su casillero, por cuanto se mide a un Xiria metido también en la zona baja.

En Segunda Autonómica, choque de rivalidad comarcal entre Asmubal y Sanxenxo en Vilalonga (hoy sábado a las 20.00 horas). Y en Carril, el Arousa recibirá también hoy y a esa misma hora al Millavén Lucense.