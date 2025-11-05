El Olimpic confirma su alto nivel en Pontevedra

El Club Olímpic volvió a dejar su sello en una de las citas más importantes del taekwondo gallego: el XXVII Open Internacional Cidade de Pontevedra, donde se dieron cita cerca de un millar de competidores procedentes de distintos puntos de España y del extranjero.

El equipo vilagarciano participó con siete deportistas, logrando un balance sobresaliente con una medalla de oro, dos de bronce y varios quintos puestos, resultados que consolidan el crecimiento deportivo del club y su proyección dentro del panorama autonómico.

El principal éxito llegó en cadete, donde Aday Amoedo se proclamó campeón en la categoría P2 -37 kilos, imponiéndose en todos sus combates con autoridad y demostrando un alto nivel técnico.

En infantil, Izan Fontenla consiguió la medalla de bronce en la división P0 -23 kilos tras un gran torneo, mientras que en precadete masculino, Oliver Arosa repitió el mismo resultado en P2 -30 kilos, subiendo también al podio.

Su compañero Lucas Oliveira alcanzó un meritorio quinto puesto en P3 -33 kilos, y en el cuadro femenino, Alexia Leal finalizó también quinta en P2 -30 kilos. Completaron la notable actuación del equipo Miguel Cuevas (P3 -41 kilos) y Chiara Rey (P9 -59 kilos), ambos en quinta posición tras rondas muy disputadas.

El entrenador y director del club, Miguel Cuevas, valoró de forma muy positiva los resultados obtenidos por sus deportistas: «Estamos muy contentos con el rendimiento de todos. Han demostrado compromiso, actitud y una mejora constante. Cada torneo sirve para seguir creciendo y estos resultados nos motivan mucho de cara a las próximas citas», señaló.