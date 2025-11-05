El Arousana amplía su racha triunfal hasta las siete victorias

La temporada que está realizando el Atlético Arousana en el grupo Sur de 2ª Autonómica está siendo espectacular. Siete son las jornadas ya celebradas y el saldo de las vilagarcianas es de siete victorias, la última en la visita al A Cañiza (1-3).

El equipo vilagarciano se fue al descanso con un 0-2 gracias a los goles de Adriana Iglesias y Elena Noya. Recortaron distancias las locales y Silvia Dieste hizo el 1-3 definitivo ya en el minuto 81.

La victoria más holgada de la jornada llegó con el Céltiga como protagonista. El equipo entrenado por Miguel Ángel Osorio se impuso por 0-7 en su visita al Salcedo. Un triunfo que lleva a las de A Illa a instalarse a la octava posición.

Eva López fue la gran protagonista al anotar cuatro de los siete tantos de su equipo. Completaron la goleada Tania Esperón y Aida Rey, junto a uno tanto en propia meta.

Quien no pudo ganar fue el Juventud de Cambados rompiendo su racha de dos victorias. Las amarillas cedieron ante el Pontecaldelas (1-3). Andrea Alonso dio esperanzas a las suyas con el 1-2, pero no dio caza al segundo clasificado.