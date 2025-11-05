Fútbol | 2ª Aut. Femen.
El Arousana amplía su racha triunfal hasta las siete victorias
Derrota del Cambados (1-3) y goleada del Céltiga al Salcedo (0-7)
La temporada que está realizando el Atlético Arousana en el grupo Sur de 2ª Autonómica está siendo espectacular. Siete son las jornadas ya celebradas y el saldo de las vilagarcianas es de siete victorias, la última en la visita al A Cañiza (1-3).
El equipo vilagarciano se fue al descanso con un 0-2 gracias a los goles de Adriana Iglesias y Elena Noya. Recortaron distancias las locales y Silvia Dieste hizo el 1-3 definitivo ya en el minuto 81.
La victoria más holgada de la jornada llegó con el Céltiga como protagonista. El equipo entrenado por Miguel Ángel Osorio se impuso por 0-7 en su visita al Salcedo. Un triunfo que lleva a las de A Illa a instalarse a la octava posición.
Eva López fue la gran protagonista al anotar cuatro de los siete tantos de su equipo. Completaron la goleada Tania Esperón y Aida Rey, junto a uno tanto en propia meta.
Quien no pudo ganar fue el Juventud de Cambados rompiendo su racha de dos victorias. Las amarillas cedieron ante el Pontecaldelas (1-3). Andrea Alonso dio esperanzas a las suyas con el 1-2, pero no dio caza al segundo clasificado.
