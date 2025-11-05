El Arosa firma su temporada más goleadora de la última década

El Arosa está completando una excelente temporada. Al margen de todos los datos positivos que ofrece su tercera posición actual, la actual trayectoria cobra todavía una significancia mayor en lo que respecta a la comparativa con temporadas precedentes.

El primer dato a tener en cuenta es el referido al apartado goleador. Los 21 goles actuales en las nueve primeras jornadas de competición nunca antes se había alcanzado en el periplo de las nueve primeras jornadas tomando con referencia la última década de competición. La única temporada que se le acerca mínimamente es la 2018/19. Por aquel entonces, el Arosa había logrado festejar 16 tantos, cifra un tanto lejana a los 21 actuales.

Nunca antes se habían superado los dos goles en el promedio goleador en casa Arosa tomando como referencia las diez últimas campañas. Sin embargo, no es la presente la temporada en la que más puntos suman los arlequinados en ese periplo. En el ejercicio 2020/21, el equipo de Rafa Sáez había iniciado el año del ascenso con 7 victorias y 2 derrotas, pese a anotar únicamente 13 goles.

Además, el Arosa ha sido capaz de marcar en todos los partidos disputados hasta ahora. Curiosamente, la única vez en la que solo anotó un tanto ha coincidido con su única derrota del curso en la visita al Racing Villalbés (3-1).

El único lunar evidente en la trayectoria actual de los de Gonza Fernández es en lo que respecta a los tantos encajados. Y es que esta también está siendo la temporada en la que más veces ha tocado recoger el balón del fondo de las propias redes, igualando con la temporada 2015/16 en la que también los rivales celebraron 13 dianas.

En este sentido, si bien el Arosa ha marcado en todos los encuentros disputados hasta ahora, también es palpable la dificultad que están teniendo los vilagarcianos para salvaguardar su portería. Hasta ahora, solo en dos partidos el Arosa ha sido capaz de no encajar, curiosamente consecutivos ante el Alondras y el Barbadás. Ahora ya son 4 los partidos consecutivos sin conseguirlo.