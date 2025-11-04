Meis disfruta de la Liga Galega de Tiro con Arco en su pabellón

El pabellón de Mosteiro acogió el pasado fin de semana la segunda jornada de la Liga 25/26 de Tiro con Arco, una modalidad que va sumando adeptos. Fue gracias al club de Tiro con Arco de Vilagarcía, que lleva tres años utilizando las dependencias de Meis para este tipo de eventos y para entrenar. Hasta Meis se desplazaron participantes y espectadores de toda Galicia.