Tenis de Mesa
El líder se lleva sus dos duelos en tierras de O Salnés
El Parla superó al Concello de Cambados TM y al Vilagarcía en la quinta jornada de liga
O Salnés
Periplo positivo para el One Vision Parla en su visita a O Salnés, donde se enfrentaba al Concello de Cambados y al Vilagarcía Tenis de Mesa, que acabaron sucumbiendo al empuje de los madrileños.
El primer encuentro se disputó en Vilagarcía, donde l9os locales, tras perder el primer punto, consiguieron igualar la contienda, pero los madrileños acabarían venciendo el resto de duelos para cerrar el resultado con un 1-5 a su favor.
Los cambadeses acabaron cayendo por 2-4. Los cambadeses se resistieron a ser superados, igualando la contienda en un 2-2, pero la calidad del líder de la clasificación acabaría decantando el triunfo en favor de los madirleños.
