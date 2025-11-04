Os Ingleses suma su quinto triunfo en liga

Os Ingleses se mantiene invicto en la liga después de sumar un nuevo triunfo ante el Muralla de Lugo, al que superó con un claro 32-15 en el campo de Fontecamroa en uno de los encuentros más duros disputados esta temporada. A pesar del resultado, los lucenses no lo pusieron nada fácil. Os Ingleses hizo una buena primera mitad, que le permitió llegar al descanso con una ventaja de 17-0. Sin embargo, el equipo visitante, lejos de bajar los brazos, regresó al campo para tratar de reducir la distancia.

Con gran intensidad, verticalidad y ataques duros en cada contacto, los lucenses igualaron el esfuerzo de los vilagarcianos, anotando sus mismos puntos, un total de quince, trasladando al marcador el 32-15 definitivo.

Los vilagarcianos, con ensayos de Alejandro Brea, Juan José Beloso, Yago Pérez, Javier Amor y Adrián Fernández, así como el acierto al pie de Álvaro Eire, lograron asegurar una nueva victoria que les permite mantenerse líderes de la competición con cinco victorias en su casillero, seguidos de un CRAT Coruña que tampoco conoce la derrota, aunque ha disputado un encuentro menos.

El siguiente encuentro será el próximo sábado en Lalín, donde los vilagarcianos tratarán de prolongar su excelente racha de resultados y defender el liderato ante un rival que todavía no conoce la victoria.