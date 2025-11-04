El Asmubal estrena su casillero

El Inelsa Solar se impuso con claridad ante un Aula Valladolid que se hundió en la segunda parte. La primera fue un carrusel de pérdidas por parte de ambos equipos, tal que en el minuto 9, el marcador reflejaba un pírrico 2-2 y en el 14 un 5-2. Con la argentina Agustina Ballada oficiando de central y con Laura Miniño reservada en el banco, el equipo no acertaba a coger la manija a una sucesión de errores con la que, eso sí, competía de lleno el Aula Valladolid, que lanzaba fuera dos siete metros en ese primer cuarto de hora. El primero que minimizara sus precipitaciones y pérdidas de balón para tomar las riendas tendría mucho que ganar.

Las primeras en hacerlo fueron las meañesas. Irene Ríos en portería fue la primera e coger el timón con tres paradas de mérito y una asistencia directa a Ballada para culminar el contragolpe y ponerse arriba 3-2. Luego, el regreso de Laura Miniño dio temple al ataque y otra alternativa para finalizar el estático. Fue en esa fase que, con 7-4 en el marcador, el Inelsa Solar le endosó a las vallisoletanas un parcial de 5-1 llevando el electrónico a un 13-5 (m. 26) que dejaba el partido en su alero al descanso (13-7).

En el arranque del segundo tiempo, las de Juan Costas dieron la puntilla al rival. Lo hicieron con un parcial de 7-2, que transformaba el 15-10 en el 33 en un 22-12 en el 45, renta psicológica de 10 goles que sentenciaba el choque. Con el partido resuelto Costas aprovechó para dar minutos a las más jóvenes y al buen trabajo que el plantel había realizado durante la semana en sus entrenamientos. En el 56 llegó la máxima renta con un 27-16, para quedarse luego en el 28-19 final. La victoria permite a las meañesas dejar su penúltima plaza, que era de descenso, y ahora, con tres puntos, colocarse undécimas en una liga de 14 equipos, metiendo así tres rivales abajo.

Juan Costas valoraba la importancia de esta victoria: «es un triunfo con valor añadido en lo psicológico -afirma-, por cuanto hemos conseguido sacudirnos eso de no ganar todavía partido, lo hemos hecho y a partir de ahora tocar mirar con más ilusión el futuro». El técnico aprovechó además para poner al plantel: «han trabajado muy bien esta semana, empiezan a notarse mejoras, llega este triunfo y esperamos que ello sea vitamina para seguir insistiendo».