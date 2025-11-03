Un punto merecido sobre A Lomba

Arosa y Pontevedra ofrecieron un buen espectáculo sobre el césped de A Lomba, un espectáculo que finalizó con un reparto de puntos justo y que deja a los arlequinados en la sexta plaza de la clasificación, mientras los granates no consiguen escapar de la zona de descenso con cinco puntos en su casillero, lo que les condena a ser el colista de la categoría.

El encuentro se dirimió en lo físico, donde ambos equipos mostraron una tremenda igualdad que acabaría trasladándose al marcador definitivo. Los arlequinados fueron los primeros en abrir el marcador . Lo hizo a la salida de un saque de esquina en el que Goitía enganchó un disparo con la derecha que superó a Gael, que poco pudo hacer para evitarlo. El tanto no supuso una losa para el Pontevedra pese a que lo hundía en la tabla clasificatoria, y se lanzó a por la igualada, con presión alta para intentar robar el balón cerca de la portería de Adrián. Sin embargo, la igualada llegaría en una acción de juego directo en la que Hugo Caride aprovechó un rechace para superar a Adrián con un potente disparo.

Al filo de la media hora, los granates volverían a adelantarse. Fruto de la presión alta a la que estaban sometiendo a los arlequinados, Pablo Vázquez robó un balón, inició una conducción hasta el área y soltó un latigazo ante el que poco pudo hacer Adrián, estableciendo el 1-2 en el electrónico. En la segunda mitad, el Arosa intentó igualar la contienda desde el dominio en el centro del campo y buscando profundidad por las bandas ante un Pontevedra que se defendía muy bien posicionado sobre el terreno de juego. Fruto de ese dominio, el Arosa acabaría encontrando la igualada en una acción de Xavi Durán, que entró en el área sin que ningún zaguero fuese capaz de frenarle y superó a Gael con un buen gesto técnico.

El tanto provocó que el Pontevedra se reactivase y niveló el partido, que pasó a disputarse en el centro del campo, sin generar ocasiones de gol clara en ninguna de las dos áreas. Los arlequinados visitarán al Compostela la próxima semana, mientras los granates buscarán la victoria como locales ante el CD Lugo.