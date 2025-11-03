Un tanto de Eloy Fariña aúpa al Ribadumia en el liderato

El Ribadumia se aupó ayer al liderato tras sumar los tres puntos en su visita al complicado Cordeiro con un solitario tanto de Eloy Fariña. El veterano jugador consiguió adelantar a su equipo en el minuto 65, lo que permitió al Ribadumia aprovechar el tropiezo del Marín en su visita a Cuntis. Mientras los aurinegros se sitúan en la cabeza de la clasificación, el equipo de Valga sigue en la quinta plaza, aunque ve como los que están por delante abren una pequeña brecha.

El San Martín cedió un empate ante el Agolada, que llegaba a Vilaxoán como colista. El equipo vilaxoanés se adelantó sobre la media hora, con un tanto de Miser. Antes de que llegase el descanso igualó Álex García, completando la remontada los visitantes por mediación de Dani Saco. El empate lo salvó Carlo Méndez, que anotó el penalti de la igualada en el minuto 77. Los vilaxoaneses quedan situados en la novena plaza con 13 puntos en su casillero.

El Amanecer consiguió arrancar un valioso empate en su visita a Arcade, lo que le permite salir de la zona de descenso. Los grovenses se encontraron sobre la media hora con un gol en contra, el que anotaba Javi Couñago. Pese al golpe, los grovenses nunca dejaron de creer en puntuar y lo conseguían en el minuto 88 por mediación de Reyes. El Amanecer, con este punto, no solo pone fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas, sino que se sitúa en la 14ª plaza con seis puntos.

Con los mismos puntos y un puesto por debajo se encuentra el Unión Dena que, ayer, salió derrotado de su campo por el Flavia. Los de Padrón se adelantarán en el minuto 24 por mediación de Iago Rial.