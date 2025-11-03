El Atlético Vilalonga sigue sin ganar

El Atlético Vilalonga vuelve a sufrir una nueva derrota que le deja algo más hundido en la clasificación, con tan solo un punto en su casillero. Las de Romina Dadín no comenzaron mal el encuentro, presionando mucho al rival y teniendo alguna ocasión para adelantarse. Sin embargo, la más clara fue para las locales en un mano a mano de Laura que evitó Nerea.

Sin embargo, al poco de iniciarse la segunda mitad, Vero Sotillo aprovechó un rechace de Nerea para adelantar al Olímpico de León. Tan solo diez minutos después, una asistencia de Fariza permitía a Albiol establecer el segundo. Tan solo dos minutos después, penalti y expulsión de Helena que permitía al Vilalonga meterse en el partido. Las celestes rodearon la meta local durante más de veinte minutos, pero no consiguieron establecer la igualada en el marcador.