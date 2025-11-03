Fútbol Femenino | 2ª RFEF
El Atlético Vilalonga sigue sin ganar
Las celestes estuvieron cerca de remontar tras jugar en superioridad
El Atlético Vilalonga vuelve a sufrir una nueva derrota que le deja algo más hundido en la clasificación, con tan solo un punto en su casillero. Las de Romina Dadín no comenzaron mal el encuentro, presionando mucho al rival y teniendo alguna ocasión para adelantarse. Sin embargo, la más clara fue para las locales en un mano a mano de Laura que evitó Nerea.
Sin embargo, al poco de iniciarse la segunda mitad, Vero Sotillo aprovechó un rechace de Nerea para adelantar al Olímpico de León. Tan solo diez minutos después, una asistencia de Fariza permitía a Albiol establecer el segundo. Tan solo dos minutos después, penalti y expulsión de Helena que permitía al Vilalonga meterse en el partido. Las celestes rodearon la meta local durante más de veinte minutos, pero no consiguieron establecer la igualada en el marcador.
Ficha Técnica:
2-1
Olímpido de León - Atlético Vilalonga
OLÍMPICO DE LEÓN: Natalia Fernández, Alba Fariza (Claudia, m. 82), Sofía, Aitana (Nerea, m. 63), Helena, Aida Samper, Laura (Ayure, m. 82), Emma, Vero Sotillo (María Ezquerro, m. 82), Marta y Andrea Albiol (María Cuervo, m. 69).
ATLÉTICO VILALONGA: Nerea, Andrea Otero (Iria Otero, m. 83), Noe Pereira, Sara García, Laura, Noa Santomé (Syria, m. 65), Ana Iglesias (Candela, m. 83), María Gómez, Lucía Pérez, Emma (Sabela, m. 65) y Paula.
GOLES: 1-0, m. 54: Vero Sotillo; 2-0, m. 65: Andrea Albiol; 2-1, m. 67: María Gómez de penalti.
ÁRBITRO: Kevin Castro Dacosta. Amonestó a la visitante Paula y expulsó con roja directa a la local Helena en el minuto 67.
- Cuatro personas trasladadas al hospital y un edificio desalojado por un incendio en Bueu
- El restaurante de Vigo que recomienda 'The Guardian': menú del día a 15 euros, platos creativos y vinos de primera
- El Celta prevé vender por 32 millones para revertir las pérdidas
- «Llevo un año esperando una cita para la rehabilitación del suelo pélvico porque no hay médicos»
- Nuevo registro en una vivienda de A Estrada en busca de drogas
- Nuevo récord en el AVE Madrid-Vigo: un tren lo completa en 3 horas y 37 minutos
- Muere por un escape de gas en Fiyi un tripulante de máquinas de O Morrazo
- La «Incógnita» se quita las entretelas