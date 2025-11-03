El Arosa logra el premio que buscaba

El Arosa sumó ayer tres puntos que mereció prácticamente desde el pitido inicial, aunque ese triunfo se vio comprometido por dos cuestiones, por un lado, los fallos ante la meta contraria, ya que el Arosa generó ocasiones para cerrar el encuentro ante un Viveiro que apenas se limitó a defender, y por el otro, por otro fallo defensivo a la hora defender una jugada a balón parado, que permitió a los lucenses establecer la igualada en el descuento de la primera mitad. Estos tres puntos permiten a los arlequinados seguir la estela de Somozas y Compostela, los dos equipos que le preceden en la clasificación.

Prácticamente desde el pitido inicial, el Arosa se lanzó a por la portería de Ayoub, que tuvo mucho trabajo ayer. Apenas habían transcurrido cinco minutos de juego cuando el meta lucense tuvo que lucirse a un cabezazo de Pacheco, primero, y a un disparo de Gabri Palmás después. Álex Rey tampoco fue capaz de superar en el mano a mano a Ayoub poco después. La puesta en escena arlequinada había sido espectacular, pero no había encontrado el premio del gol. Ese premio llegaría en el minuto 24, en un centro de Gabri Palmás al área que Iñaki Martínez envió al fondo de las mallas al segundo intento, el quinto tanto del mediocentro en lo que va de liga.

Once inicial del Arosa en Cantarrana. / FDV

El Arosa no bajó el pistón tras el tanto, y rondó el 0-2 en varias acciones, especialmente en un cabezazo de Samu que se estrelló en el larguero de la portería defendida por Ayoub. Sin embargo, el fútbol no fue justo con el equipo de Gonza Fernández que, de irse al descanso con una ventaja cómoda, pasó a ver como le empataban el encuentro en el descuento. Fue a la salida de un córner en la que Diogo enganchó el rechace para superar a Chema con un disparo cruzado.

La fluidez que había mostrado el Arosa en la primera parte desapareció en el inicio de la segunda. El encuentro se trabó y los arlequinados redujeron sus acercamientos a la meta defendida por Ayoub. Seguía con la iniciativa, pero le costaba superar mucho más el tejido defensivo trenzado por Alberto López. Aún así, Lombao obligó a Ayoub a volver a lucirse para evitar el gol y Álex Rey enviaba otro balón al poste que el meta del Viveiro rozó lo suficiente para desviarla.

Iñaki Martínez fue el autor del primer tanto arlequinado en el día de ayer. / FDV

Al Arosa le costaba algo más llegar pero en el minuto 69 llegaría el tanto que, a la postre, sería el definitivo para el resultado. Remeseiro sacó una falta al segundo palo y allí apareció Javi Rey para rematar un balón que acabaría superando a Ayoub por alto.

El tanto devolvió la alegría al Arosa, que se lanzó a cerrar el partido con otro tanto. Lo tendrían en sus pies Álex Rey, con un disparo que se fue fuera por muy poco; Gabri Palmás en un mano a mano en el que no consiguió superar a Ayoub, enviando Rivera fuera el rechace. El Viveiro, que apenas se había mostrado en ataque, también tuvo una ocasión clara para anotar la igualada, pero Lansade, en una posición inmejorable, disparó muy flojo, permitiendo a Chema atrapar el balón. Los locales, apretados por la clasificación, se lanzaron a por la igualada en los últimos instantes, pero con más corazón que cabeza. A balón parado fueron creando varias ocasiones de cierto peligro, pero siempre acababan desbaratadas por la defensa arlequinada, que no sufrió en exceso. El equipo de Gonza regresa a A Lomba el próximo fin de semana para medirse al Atlético Montañeros de A Coruña.

Luis Castro persigue a un contrario durante el encuentro de Cantarrana / FDV

«Hicimos un partido muy completo»

Uno de los más felices de la plantilla del Arosa ayer era el jugador Javi Rey, que no solo anotó el tanto que acabaría significando los tres puntos para los arlequinados, sino que se estrenaba como goleador como arosista en su segunda temporada en A Lomba. Javi Rey explicaba ayer que «hicimos un partido muy completo. Sabíamos que veníamos a un campo muy complicado y el equipo supo trabajar desde el principio. Competimos desde el primer minuto, nos adelantamos e incluso pudimos aumentar la ventaja». El mediocentro arlequinado insistía en que «fue una pena que nos empataran antes del descanso, aunque hay una mano del rival que no pitan. Lo importante es que el equipo no bajó los brazos, pese a irse al vestuario 1-1. En la segunda parte salimos igual de enchufados y después de muchas ocasiones tuve yo la suerte de hacer el gol. El equipo se lo merece, estos tres puntos son claves y hay que seguir así».