Un mal inicio tumba al Sigaltec

Un mal primer cuarto, especialmente en el aspecto defensivo, dejó al Sigaltec casi sin opciones de luchar por la victoria en su visita a la cancha del Traumacor Culleredo. Los de Vilagarcía, que cayeron por 99-84, comenzaron muy titubeantes el encuentro, permitiendo a los locales que se llevasen el primer cuarto por 32-15. De la mano de Óscar Castaño y Pablo Fernández, el equipo vilagarciano se activó en el segundo cuarto, reduciendo de manera drástica la distancia y metiendo en muchos problemas al Culleredo. La segunda mitad, resultó más igualada, pero los vilagarcianos ya tenían una desventaja que nunca fueron capaces de limar ante un rival que mostraba todo su acierto en las manos de Espinoza, Sanjurjo, William o Fall. El próximo duelo de los vilagarcianos será el próximo sábado en Fontecarmoa ante el Navia.

Ficha Técnica: 99-84 Culleredo - Sigaltec Culleredo: Ramiro Espinoza (19), Daniel William (18), Alberto Corbacho (6), Khadim Fall (14), Xián Quintela (9) ---quinteto inicial--- Álvaro Añón (0), Marcos Iglesias (1), Pablo Sanjurjo (17), Jorge Martínez (6), Luis Xune (2), Fernando Vidal (7), Xabier Igoa (0). Sigaltec: Óscar Castaño (23), Jorge Rodríguez (6), Pablo Fernández (23), Miguel Gil (6), Adrian Kovac (3) ---quinteto inicial--- Mateo Bello (10), Raúl Santórum (0), Pedro Sabugueiro (0), Carlos Caamaño (0), Daniel Rey (3), Aarón Monteagudo (4), Álvaro Rodríguez (6). Parciales: 32-15; 49-41 (17-26); 77-64 (28-23); 99-84 (22-20)Árbitros: Christian Abalo y Sergio Álvarez. Señalaron 21 faltas personales a los locales y 26 a los visitantes.