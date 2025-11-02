El Cortegada sufre su primer tropiezo

El Cortegada sufrió ayer su primer tropiezo de la era Manu Santos en la LF2. Las vilagarcianas no completaron un buen encuentro y permitieron que el Barakaldo se repusiese en una segunda mitad en la que las locales se mostraron muy imprecisas y acabaron perdiendo desde la línea de tiros libres.

Tardó en entrar en el encuentro el Mariscos Antón Cortegada. Lo hizo después de encajar un 0-5 inicial de Barakaldo, que aprovechó los titubeos iniciales de su rival para abrir brecha. Sin embargo, poco duró esa situación, ya que el Cortegada se convirtió en un martillo pilón en el que volvía a destacar Christabel Ezumah, que se imponía en el duelo que mantenía con Diop bajo tablero. También la rotación local aportaba mucho más que la de su rival, lo que garantizó al Cortegada llegar al final del cuarto con seis puntos de ventaja en el marcador.

El segundo cuarto comenzó con las defensas de ambos equipos imponiéndose a sus rivales, provocando que incurriesen en el error y dificultando todas las acciones de ataque. El encuentro se trabó y el ritmo decayó de forma considerable. Un triple de Damaris Rodríguez despertó un poco el encuentro en el tramo final del cuarto

El regreso de vestuarios no fue positivo para el Cortegada, que vio como su ventaja se esfumaba casi por completo (30-29) tras un 0-9 de parcial en los mejores momentos de un Barakaldo que se aferró a Diop. El Cortegada no conseguía reaccionar y las visitantes se ponían por delante después de dos tiros libres de Paula García (32-34). Las vilagarcianas recurrían a las faltas para intentar frenar al Barakaldo, pero las vascas no fallaban desde el tiro libre ante un Cortegada al que le costaba mucho anotar. Una técnica por intencionada en el final del cuarto permitió a las vilagarcianas igualar la contienda.

El último cuarto arrancaba con un triple de Gara Jorge para las locales. El Cortegada parecía salir con ánimos renovados después del pésimo cuarto anterior, pero pronto el Barakaldo frenó ese ímpetu e igualó el juego con Manu Santos desesperándose en la banda. Las locales perdieron el control del rebote y volvieron a cargarse de personales. La precipitación comenzó a pasarle factura a los dos equipos, especialmente a las locales. Las imprecisiones se convirtieron en norma. Un triple de Blanca Manivesa reactivó el partido a falta de tres minutos abriendo un intercambio de golpes que, a falta de poco más de un minuto, dejaba a las vascas un punto por delante (51-52). Loureiro fallaba un triple, pero Manivesa robaba un balón y recibía una falta bajo el tablero. La base anotaba los dos tiros libres, pero Moyano hacía lo propio en la otra canasta a falta tan solo de 27 segundos. Manivesa fallaba la canasta, y con ocho segundos por delante, Enya Saoirse podía dejar finiquitado el encuentro desde los tiros libres. Anotaba los dos tiros libres y dejaba a tiro de triple la prórroga, pero Damaris Rodríguez no acertaba.