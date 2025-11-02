El Arosa busca completar un buen partido en Viveiro

El Arosa viaja hoy a Viveiro buscando una victoria balsámica que le permita seguir en la persecución del Compostela y superar el tropiezo sufrido ante el Atlético Arteixo. El técnico del Arosa, Gonza Fernández, tiene un buen número de bajas en la línea defensiva y tendrá que improvisar una zaga de garantías ante un equipo que centra sus virtudes en las rápidas transiciones. «El Viveiro es un equipo muy físico que tiene su mayor virtud en las transiciones, con jugadores profundos y rápidos; cuenta con un buen entramado defensivo y es muy complicado entrar; tenemos que adaptarnos rápido al encuentro, salir concentrados e imponer nuestro juego», ante un rival que llega al encuentro después de varias derrotas, alguna de ellas, bastante dolorosa, como la sufrida en el Salvador Otero de A Illa el pasado domingo.

Gonza se centra en mejorar determinadas situaciones de juego, especialmente en la balanza defensiva, para evitar que vuelvan a ocurrir situaciones como las de los partidos de Arteixo o contra el Noia. El caudal ofensivo de los arlequinados ha inclinado la balanza a su favor en la mayor parte de los encuentros pero «encajamos demasiado y eso es algo que debemos solucionar». El encuentro se jugará en el campo de Cantarrana a partir de las 12.00 horas.

A esa misma hora saltará al terreno de juego de Burgáns el Cambados para enfrentarse ante un rival directo como es el Gran Peña. Los dos equipos llegan al encuentro después de sumar sendas victorias y cargados de moral. Por su parte, el Céltiga regresa al Salvador Otero a las 17.00 horas, donde van a recibir al colista de la categoría, el Silva, que todavía no sabe lo que es la victoria.