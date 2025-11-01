El Muralla de Lugo examinará el liderato del Os Ingleses

Os Ingleses defenderá el liderato de la Liga Galega de Rugby recibiendo hoy en Fontecarmoa al Muralla de Lugo (17.00 horas). Los vilagarcianos llegan como primeros de la tabla con cuatro victorias para medirse a un rival siempre competitivo. El conjunto lucense, cuarto con dos triunfos, un empate y una derrota, siempre ha sido un rival de los más duros para los locales.

«De los equipos más duros físicamente que nos vamos a encontrar en esta liga», destaca David Lema. «Tienen una delantera con mucha experiencia y ese es su fuerte».

Añade el técnico que «llevamos una buena racha, la idea es poder seguir, sabiendo que cada partido es súper difícil. La clave estará en tener una melé estable y llevar el partido al juego por fuera y aprovechar el mayor dinamismo de nuestra línea de tres cuartos».