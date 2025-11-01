Luis Castro: «En Viveiro será un partido de juego directo»

Tras el empate ante el Arteixo, al Arosa le toca repetir como visitante mañana domingo (12.00 horas) en Cantarrana ante el Viveiro. Un choque que para los de Gonza Fernández supone toda una reválida para no descolgarse del vagón de cabeza.

Luis Castro compareció ante los medios para reconocer que «llevamos una buena semana de entrenos, incidiendo en los errores que cometimos en Arteixo para que no se repitan y poder dar nuestro mejor nivel posible».

Respecto al desplazamiento a Viveiro, el lateral zurdo arlequinado tiene claro que «estamos pendientes del campo. A ver que terreno de juego nos encontramos, pero esperamos un partido de juego directo. Sabemos que arreglaron el césped, pero llovió mucho estos días y vamos un poco a ciegas».

Contento en lo que se refiere a su rendimiento individual, «estoy disfrutando mucho este año», el ribadumiense considera que el hecho de que el club haya fletado un autobús gratis para que los aficionados estén en Cantarrana «es muy importante que el club ponga facilidades. Esperamos el apoyo de la afición, como siempre que jugamos fuera y en casa, pero así se incentiva más a la gente».

Por otro lado, el equipo de División de Honor juvenil aprovecha el desplazamiento de los de 3ª RFEF para poder jugar hoy en A Lomba (19.00 horas). Será ante un conocido rival como es el Pontevedra ante el que los de Perú tratarán de volver a la buena línea.