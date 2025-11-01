Duelo vital para el Asmubal en Coirón ante el Aula Valladolid

El Inelsa Solar Asmubal, penúltimo en la tabla, con la permanencia en el punto de mira, tiene esta tarde en Coirón un partido vital que le mide a rival, el Cavidel Aula Valladolid, recién ascendido y que es rival directo por ese objetivo. Las vallisoletanas llegan décima en una liga de catorce equipos y aventajando en dos puntos a las verdinegras. La cita, esta noche en el pabellón de Coirón a las 20.00 horas.

Desde el Asmubal se hace un llamamiento a la afición para que, con entrada libre, llene la grada para arropar a unas jugadoras faltas, más que nunca, de aliento en este tramo liguero. Enfrente, un equipo pucelano que se hace fuerte desde su sobria defensa 6-0, con las laterales flotando a las lanzadoras rivales, y que, pese a su posición en mitad baja de la tabla, le convierten en el segundo equipo menos goleado en liga, promediando 25 goles encajados por partido. Una cifra que difiere de las verdinegras, que encajan de media 30 goles y que es una de las grietas por donde se les están yendo los partidos.

Arriba, atención de las de Juan Costas para atar en corto a Natalia Garcés, la máxima artillera de las pucelanas. Una lateral zurda de 23 años que promedia 7,4 goles por partido, que la convierten en la tercera máxima goleadora de la liga.