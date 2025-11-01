Barakaldo, reválida para el inmaculado liderato del Mariscos Antón Cortegada

Sábado de baloncesto vilagarciano por partida doble. Por un lado, el Mariscos Antón Cortegada recibe en el pabellón Sara Gómez (18.00 horas) al Barakaldo mientras que el Sigaltec se desplaza a la cancha del Traumacor Culleredo (19.30 horas) para uno de esos partidos que pueden tener valor doble.

La semana del equipo de Manu Santos toca hoy a su fin con la esperanza de poder contar por primera vez con toda su plantilla. Todo ello, tras alterar el orden habitual de los entrenamientos tras los dos partidos del pasado fin de semana en Cataluña.

Con todo ello, todo el foco está puesto en un Barakaldo al que parece que la clasificación no hace justicia a la calidad de su plantilla. Apunta el técnico de los vilagarcianos que «tiene muy buen equipo. Solo tiene una victoria, pero ha competido muy bien todos los partidos y perdió por poca diferencia. No han tenido los resultados esperados, pero creo que tienen plantilla para acabar arriba».

Acerca de las características sobre la cancha del conjunto vizcaíno, Manu Santos considera que «tienen un juego interior muy potente, pero también con buenas exteriores en todas las posiciones. Defiende muy bien en media pista. Luego en ataque no tienen un ritmo muy elevado, pero en media pista también buscan muy bien sus ventajas».

Las vilagarcianas están jugando de una manera muy sólida. / Iñaki Abella

Además del reto de ampliar la racha de triunfos a las cinco consecutivas, otro de los atractivos del partido será el esperado debut de Maira Horford después de acumular ya varias sesiones de entrenamiento.

El otro punto de atención para los aficionados vilagarcianos estará en el pabellón municipal de Culleredo. Allí el Sigaltec se mide a un rival que cuenta en sus filas con jugadores de la talle del exACB Alberto Corbacho.

Los de Luis Gabín optan a su segunda victoria del curso. / Noé Parga

Luis Gabín no duda de la dificultad del reto, pero no minimiza la ambición de los suyos: «s un equipo con un quinteto muy marcado y de calidad en todas las posiciones. Fichó dos interiores muy físicos Khadim Fall y Daniel William. Luego tienen una amenaza exterior constante con Corbacho y Espinoza, un escolta anotador que lleva muy buena temporada».

Acerca de las pautas a llevar a cabo para ganar, el técnico del Sigaltec resalta que «nuestras opciones pasarán como siempre primero por controlar el rebote y que los dos interiores no nos hagan mucho daño, que no encuentren canastas fáciles en segundas opciones. Y luego vigilar su tiro de 3, es uno de los equipos con mejor porcentaje de la liga y con auténticos especialistas y ahí tendremos que estar concentrados en no permitir tiros abiertos».

La vuelta más que probable de Óscar Castaño aumentará la rotación de un Sigaltec que tiene la duda de Aarón Monteagudo.