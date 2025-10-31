Martín Rey cierra el curso como el mejor de España en su categoría

El nombre de Martín Rey ya figura con letras brillantes en el ciclismo gallego. El joven vilagarciano, integrante del equipo padronés Cortizo, ha cerrado una temporada de ensueño convirtiéndose en el mejor ciclista sub-23 de España según la clasificación oficial de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC). Con 1.146 puntos, Rey lidera el ranking individual y sucede a su excompañero Dani Cavia, logrando además una gesta inédita: ser el primer gallego en alcanzar el número uno nacional en esta categoría.

Su equipo, dirigido por el exciclista profesional Marcos Serrano, también ha vuelto a dominar el panorama estatal por segundo año consecutivo. El Cortizo suma 3.339 puntos en la clasificación por escuadras, 339 más que el filial del Caja Rural, y consolida así su hegemonía con una temporada espectacular: 26 victorias, 28 podios y un total de diez corredores diferentes subiendo al cajón.

La regularidad y el talento de Martín Rey fueron determinantes en este éxito colectivo. El vilagarciano firmó una temporada sobresaliente, con triunfos de prestigio como la Santikutz Klasika y, sobre todo, la Vuelta a Castilla y León, la prueba por etapas más larga del calendario sub-23, donde se adjudicó dos parciales y la general. Su ambición le llevó a pelear hasta el final por la Copa de España, en la que fue subcampeón tras una intensa pugna con César Pérez.

«Martín ha sido uno de los grandes pilares del equipo este año», reconoce Marcos Serrano. «Su madurez, constancia y capacidad para rendir en todo tipo de terrenos le convierten en un corredor con un futuro muy prometedor. Ha demostrado que puede estar entre los mejores cada fin de semana».

No todo fue fácil para el vilagarciano, que también tuvo que sobreponerse a una dura caída en la Vuelta a Zamora, donde sus opciones se vieron truncadas cuando marchaba entre los favoritos. Aun así, supo rehacerse y cerrar la campaña en lo más alto, confirmando su crecimiento y proyección dentro del pelotón nacional.

Con más de 11.800 kilómetros y 91 días de competición a sus espaldas, Martín Rey cierra un año que marca un antes y un después en su carrera hacia el profesionalismo.