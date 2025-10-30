El Vilagarcía sale airoso de su gira por tierras madrileñas

El triple compromiso del Vilagarcía en tierras madrileñas ha dejado un saldo de dos victorias por una derrota. Un balance que le permite establecerse en el medio de la clasificación con un 3-3 en su casillero.

La primera parada fue en las mesas del Coslada. Allí la derrota fue inapelable (5-1). Solo Fernando Padín sumó en un duelo al que también acudieron Pedro Castro y Kazeem Fagbohun. Pocas horas después, los vilagarcianos superaron al Boadilla (3-4) con un punto decisivo en el dobles formado por Padín y Castro.

Al día siguiente tocó jugar en Segovia y resolver también con triunfo (2-4). Un duelo en el que Pedro Castro se tuvo que multiplicar ante la ausencia de Fernando Padín.

El Cambados también ganó al Arteal (4-2) con Abi Lawal, Andrés Correa y Mateo Lois como artífices de la segunda victoria del curso.