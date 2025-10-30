Baloncesto | Liga Femenina-2
El Cortegada, cerca de unir el puzzle de jugadoras
Manu Santos confía en poder disponer por primera vez de toda la plantilla ante Barakaldo
En los días previos a la vuelta a Fontecarmoa para prolongar el excelente arranque liguero, en el Mariscos Antón Cortegada cruzan los dedos para que, por primera vez desde que arrancaron los entrenamientos hace más de dos meses, se pueda disponer de todo el plantel.
La incorporación a la dinámica del equipo de Maira Horford se está produciendo esta semana de manera progresiva, por lo que su esperado debut parece que se producirá el sábado a las 18.00 horas ante la visita del Barakaldo. La jugadora dominicana ni siquiera pudo desplazarse el pasado fin de semana a Cataluña debido a un proceso vírico.
A la rotación de Manu Santos también podrá sumarse Damaris Rodríguez con mejor disponiblidad que el pasado fin de semana debido a las molestias que arrastraba en una semana complicada por un problema de alergia.
Enfrente estará un Barakaldo que llegará al pabellón Sara Gómez después de tres derrotas consecutivas. A este respecto, conviene no pasar por alto que dos de esos tropiezos se produjeron por mínimas diferencias como ante Manresa (51-49) y, la más reciente, ante el Maristas Coruña, también invicto como las vilagarcianas, por 53-56.
Por otro lado, el extraordinario arranque colectivo del equipo de Manu Santos tiene su reflejo en las clasificaciones individuales de rendimiento. Tanto es así que son varias las jugadoras instaladas en los primeros puestos de apartados muy significativos. Cristina Loureiro, con 16 puntos de media, ocupa la segunda posición entre las máximas anotadoras mientras que su compañera Christabel Ezumah es quinta (14,25 puntos) y cuarta en el apartado de rebotes ofensivos con un promedio de 3,25 por encuentro.
En cuanto a las asistencias, Marta Sanmartín es cuarta en la clasificación con 3,25 pases de canasta contabilizados por jornada. Blanca Manivesa es la tercera jugadora de la liga que más balones recupera (2,75 de media) y Ezumah es la máxima taponadora de la competición hasta la fecha y la tercera en valoración estadística.
