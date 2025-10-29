El Rasoeiro se quedó sin fuelle para culminar un buen trabajo

O Grove Paraíso Rasoeiro peleó de lleno un partido que solo se le fue al final conforme tocaba arriesgar, no reflejando el marcador final la igualdad que presidiera el choque. Lo había trabajado bien tácticamente en la parcela defensiva y esa paridad se hizo más latente en una buena primera parte.

El arranque del segundo tiempo resultó adverso, haciendo daño los de Oleiros por el centro de una zaga meca condicionada por las bajas (24-28). Sin entregar el partido, un último arreón del los de Pablo Sixto le ponía a dos (27-29), pero un 1-6 de parcial desdibujó el buen trabajo desempeñado.

Ficha del partido:

28-35

Rasoeiro - Atlántico

RASOEIRO: Hugo y Henrique; Nasir, Brais, Martín, Rubén, Sergio (4), Xabier (1), Feijóo, Rodrigo (3), Domínguez (3), Mateo, Arón (5), Yago (2), Damián (4) y Gondar (6).

ATLÁNTICO: Mendoza y Fernando; Villar (7), Gabiel (2), Vilariño, Pedro (2), Unai (3), Fabrio (3) Carracedo (1), Ra-mos (6), Adrián (6), Núñez (1), López (3), Daniel, Juan Manuel y Prado (1).

MARCADOR CADA 15 MINUTOS: 7-6;_13-13; 21-23;_28-35.

Segunda Autonómica

Por su parte, en Segunda Autonómica, el duelo arousano entre Asmubal y Arousa en Coirón se saldó con triunfo meañés por 36-29. Un partido en el que los de Thiago Jordan mostra-ron una superioridad manifiesta sobre todo en el pivote, donde impuso su poderío el meañés Dasilva, acabando como máximo goleador del partido con 11 goles.