El Kenpo Vilagarcía estará representado en el Europeo

Siete deportistas del Kenpo VIlagarcía participan en el Campeonato de Europa que se celebra hasta el sábado en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real). La selección española había convocado a diez miembros del club, pero Pedro y Pablo Muñoz Fole y Sergio Vidal tuvieron que causar bajas por razones de distinta índole.

Los representantes arousanos competirán en kata, kobudo, defensa personal, semikenpo, submission, fullkenpo y knockdown. Son los juveniles Eduardo Martínez Senín y Karim Otero Haddad, Diego Galbán Domínguez (cadete), Damián Murga Loroño (júnior), y Martín Pintos Gutiérrez, Sergio Alba Vázquez y Carolina Claramunt Silva (sub 21 y sénior). Además, Pablo Muras Abad participará en kenpo Adaptado.

El técnico Mario Hermo Alonso acompaña al grupo como entrenador y árbitro mundial de la selección española.