Kenpo | Categorías Base
El Kenpo Vilagarcía estará representado en el Europeo
Siete deportistas del club acudieron a Ciudad Real
Siete deportistas del Kenpo VIlagarcía participan en el Campeonato de Europa que se celebra hasta el sábado en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real). La selección española había convocado a diez miembros del club, pero Pedro y Pablo Muñoz Fole y Sergio Vidal tuvieron que causar bajas por razones de distinta índole.
Los representantes arousanos competirán en kata, kobudo, defensa personal, semikenpo, submission, fullkenpo y knockdown. Son los juveniles Eduardo Martínez Senín y Karim Otero Haddad, Diego Galbán Domínguez (cadete), Damián Murga Loroño (júnior), y Martín Pintos Gutiérrez, Sergio Alba Vázquez y Carolina Claramunt Silva (sub 21 y sénior). Además, Pablo Muras Abad participará en kenpo Adaptado.
El técnico Mario Hermo Alonso acompaña al grupo como entrenador y árbitro mundial de la selección española.
