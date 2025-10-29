Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rugby | Liga Gallega

Os Ingleses se mantiene invicto en el liderato a costa del Zalaeta

Los vilagarcianos están mostrando una línea de resultados que hacía años que no se producía.

Los vilagarcianos están mostrando una línea de resultados que hacía años que no se producía. / Noé Parga

Diego Doval

Vilagarcía

En la cuarta jornada de la Liga Galega de Rugby, Os Ingleses logró una nueva victoria, esta vez en Fontecarmoa, tras imponerse con claridad por 57-0 al Zalaeta Arteixo-Santiago, resultado que le permite continuar invicto y mantener el liderato de la clasificación.

Los vilagarcianos mostraron gran solidez tanto en ataque como en defensa, dominando el encuentro desde el inicio y sin dar opciones a su rival. El control del juego, el ritmo constante y la efectividad en las fases abiertas fueron las claves de un triunfo incontestable ante un Zalaeta combativo, pero superado por la intensidad local.

Con este resultado, Os Ingleses confirman su liderato a la espera de medirse el próximo sábado al Muralla de Lugo, también en Fontecarmoa.

TEMAS

Tracking Pixel Contents