Os Ingleses se mantiene invicto en el liderato a costa del Zalaeta
En la cuarta jornada de la Liga Galega de Rugby, Os Ingleses logró una nueva victoria, esta vez en Fontecarmoa, tras imponerse con claridad por 57-0 al Zalaeta Arteixo-Santiago, resultado que le permite continuar invicto y mantener el liderato de la clasificación.
Los vilagarcianos mostraron gran solidez tanto en ataque como en defensa, dominando el encuentro desde el inicio y sin dar opciones a su rival. El control del juego, el ritmo constante y la efectividad en las fases abiertas fueron las claves de un triunfo incontestable ante un Zalaeta combativo, pero superado por la intensidad local.
Con este resultado, Os Ingleses confirman su liderato a la espera de medirse el próximo sábado al Muralla de Lugo, también en Fontecarmoa.
