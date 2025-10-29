El Arosa invita a viajar a Viveiro

La afición del Arosa podrá volver a estar al lado del equipo en su próximo desplazamiento a Viveiro. Tal y como se anunció en la última asamblea ordinaria, el club ha decidido fletar un autobús gratuito para que los socios que lo deseen puedan viajar y acompañar a los de Gonza Fernández en su segundo compromiso a domicilio consecutivo.

El precio de la entrada para presenciar el encuentro será de 10 euros, importe que deberá abonarse en el momento de realizar la reserva del viaje. Las inscripciones pueden formalizarse en las oficinas del club, con prioridad para los socios con carné especial, que podrán apuntarse hasta hoy miércoles (de 11.00 a 13.00 horas). A partir de esta misma tarde y hasta el viernes, la inscripción se abrirá al resto de socios.

Además del desplazamiento, el Arosa ofrece la posibilidad de comer en grupo en Viveiro, en la Vinoteca Aquitania, donde los socios podrán disfrutar de un menú cerrado por 19 euros que incluye bebida, paella de marisco, costilla asada y postre. Quienes prefieran hacerlo por libre también podrán elegir esa opción, ya que el autobús no regresará hasta después del almuerzo.

El horario exacto de salida será confirmado próximamente por la empresa de transporte encargada del servicio. Cabe recordar en este sentido que el partido se disputará el domingo en Cantarrana a las 12.00 horas.