Andrés Sueiro triunfa en el Maratón de Lisboa

El meañés Andrés Sueiro, enrolado del el Club Atletismo Cambados-Seguros Noval fue el segundo español, y 31 en la general, en la Maratón de Lisboa. Una cita en la que ganó el keniata Zablon Chumba con un tiempo de 2:07.18.

Una maratón en la que partían 15.000 atletas, de los cuales 9.400 completaron recorrido entrando en meta. El meañés lo hizo empleando un tiempo de 2 horas 46 minutos y 1 segundo en recorrer los 42,195 kilómetros, que es además su mejor marca en la distancia. Su 31 puesto en la general es más que meritorio para un corredor que llega del atletismo popular, forjado en las carreras pedestres y que en los últimos años se enganchó a las maratones y pruebas de larga distancia.

Reconoce el propio Andrés que «llevaba cuatro meses preparando esta maratón, entrenando con mis compañeros del Atletismo Cambados y el isleño Pablo Otero cinco o seis días por semana». Sobre la maratón de Lisboa explica que «salí muy mentalizado, con la estrategia de controlar los primeros cinco kilómetros, correrlos a un ritmo más suave, de 4,05 el kilómetro, y luego, a partir de ahí, puse el ritmo de crucero corriendo a 3,55 hasta el kilómetro 35, que era el ápice de la dificultad.

Delegación del Atletismo Cambados en la Praça do Comercio de Lisboa. / Cedida

Añade que «y como vi que el cuerpo respondía, me lancé para exprimirme en los kilómetros finales en los que corrí a 3,45... La verdad, acabé muy fuerte». Por otro lado, «la de Lisboa ha sido la mejor maratón de mi vida, batí de largo mi mejor marca personal que había fijado el año pasado en la maratón de Aveiro con 2 horas y 56 minutos, lo que son 10 minutos menos, y eso que Lisboa es un circuito duro, con un inicio en cuesta en Cascais. Si fuera de las maratones llanas como Valencia o algunas otras, podría haber rebajado ese tiempo e un par de minutos más».

El meañés no fue el único salIniense del Atletismo Cambados en correr en Lisboa. Allí también estuvieron Gelo Pérez (2:48.16), José Manuel Lores (2:48.30), Ramón Oubiña (2:55.55), Jorge Santórum (3:13.09) y Juan Rivas (3:20.01).