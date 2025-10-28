Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto | Liga Femenina-2

Santos: «Espero que cuando estemos todas podamos subir nuestro nivel»

El Mariscos Antón Cortegada lidera la clasificación invicto y con 4 victorias tras el doble triunfo en Cataluña | «Las chicas se han multiplicado en una situación difícil», afirma

Diego Doval

Vilagarcía

Lo realizado el pasado fin de semana por el Mariscos Antón Cortegada roza la categoría de proeza. Con solo 8 jugadoras disponibles, y una de ellas muy lejos de su mejor estado físico, el equipo de Manu Santos fue capaz de ganar en las canchas de Manresa (57-64) y Tarragona (54-58) y pasar a compartir el liderato de la clasificación con el Maristas de Coruña con un balance de 4-0.

No duda en reconocer el técnico vilagarciano la prueba de fortaleza que fue el doble reto en Cataluña: «En Manresa fue un partido duro en el que siempre estuvimos por delante sin estar muy bien en ataque. Estuvimos poco frescas de piernas a la hora de atacar, pero siempre por delante y tuvimos controlados los arreones de Manresa».

La dificultad fue en aumento pocas horas después en Tarragona: «Fue un partido de mucho contacto que hacia casi imposible jugar con fluidez. En la segunda parte supimos entender un poco que partido era y buscar situaciones básicas en ataque y en defensa hicimos una zona eligiendo bien donde poner los focos y las principales amenazas. Ahí las paramos, pudimos robar y correr y jugar más sueltas. Al final nos lo llevamos».

Tampoco se le escapa a Manu Santos que «tiene muchísimo mérito ganar dos partidos en Cataluña con solo 8 jugadoras. Damaris venía de estar parada y estuvo en el hospital y no entrenó más que dos días por lo que prácticamente éramos 7. Tiene muchísimo mérito por el sobreesfuerzo y los minutos que tuvieron que acumular las jugadoras. Jugar fuera de casa se va a complicar por el desgaste que suponen los viajes, por lo que ganar dos partidos seguidos fuera de casa tiene mucho valor».

Acerca del 4-0 en un arranque que no se recuerda casi en el club, el entrenador considera que «son cuatro jugadoras que no han hecho pretemporada y eso le añade mérito. Hay que valorar el trabajo de las chicas porque se han multiplicado en esta situación y hemos sacado 4 victorias en un contexto muy complicado».

Añade Santos que «ahora seguimos un poco como en pretemporada porque tenemos que introducir a todas y volver a reiniciar el proceso de trabajo. Espero que cuando esté todo el equipo, menos incidencias, podamos acumular semanas de trabajo con todo el equipo y espero que podamos subir más el nivel».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents