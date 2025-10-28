Manu Santos: «Espero que cuando estemos todas podamos subir nuestro nivel»

Lo realizado el pasado fin de semana por el Mariscos Antón Cortegada roza la categoría de proeza. Con solo 8 jugadoras disponibles, y una de ellas muy lejos de su mejor estado físico, el equipo de Manu Santos fue capaz de ganar en las canchas de Manresa (57-64) y Tarragona (54-58) y pasar a compartir el liderato de la clasificación con el Maristas de Coruña con un balance de 4-0.

No duda en reconocer el técnico vilagarciano la prueba de fortaleza que fue el doble reto en Cataluña: «En Manresa fue un partido duro en el que siempre estuvimos por delante sin estar muy bien en ataque. Estuvimos poco frescas de piernas a la hora de atacar, pero siempre por delante y tuvimos controlados los arreones de Manresa».

La dificultad fue en aumento pocas horas después en Tarragona: «Fue un partido de mucho contacto que hacia casi imposible jugar con fluidez. En la segunda parte supimos entender un poco que partido era y buscar situaciones básicas en ataque y en defensa hicimos una zona eligiendo bien donde poner los focos y las principales amenazas. Ahí las paramos, pudimos robar y correr y jugar más sueltas. Al final nos lo llevamos».

Tampoco se le escapa a Manu Santos que «tiene muchísimo mérito ganar dos partidos en Cataluña con solo 8 jugadoras. Damaris venía de estar parada y estuvo en el hospital y no entrenó más que dos días por lo que prácticamente éramos 7. Tiene muchísimo mérito por el sobreesfuerzo y los minutos que tuvieron que acumular las jugadoras. Jugar fuera de casa se va a complicar por el desgaste que suponen los viajes, por lo que ganar dos partidos seguidos fuera de casa tiene mucho valor».

Acerca del 4-0 en un arranque que no se recuerda casi en el club, el entrenador considera que «son cuatro jugadoras que no han hecho pretemporada y eso le añade mérito. Hay que valorar el trabajo de las chicas porque se han multiplicado en esta situación y hemos sacado 4 victorias en un contexto muy complicado».

Añade Santos que «ahora seguimos un poco como en pretemporada porque tenemos que introducir a todas y volver a reiniciar el proceso de trabajo. Espero que cuando esté todo el equipo, menos incidencias, podamos acumular semanas de trabajo con todo el equipo y espero que podamos subir más el nivel».