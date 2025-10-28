Los errores propios limitan al Inelsa Amubal ante el líder

El Inelsa Solar solo pudo sorprender en el primer cuarto de hora al líder Getasur. Un partido en el que, pese a la derrota, se evidenció que, si las meañesas, penúltimas, logran mantener durante los 60 minutos el academicismo pueden competirle muchos equipos de la zona alta. Lo demostró en Gijón durante la primera parte y en Getafe ante el líder durante 20 minutos, para luego desinflarse.

Ante el Getasur, comenzaron tuteando al líder (4-6). Pero luego, cúmulo de despropósitos en el ataque, dejando en bandeja contragolpes al rival, lo que conllevó encajar un parcial 7-1 para un 11-7 al descanso.

El inicio de la segunda parte resultó adverso (14-9). Mas, aún así, las verdinegras trataron de engancharse al partido, pero se completó el arreón de las locales (21-16), obligando a un tiempo muerto de Juan Costas forzado a parar la racha rival. Quedaban ocho minutos por jugar y, al poco, viendo que el encuentro se iba, el técnico meañés optó a repartir minutos entre las juveniles desplazadas.

A Juan Costas no que queda otra que apelar al trabajo para reflotar a un plantel limitado por las bajas: «Es un cúmulo de cosas: precipitaciones, mucha pérdida de balón en algunas jugadoras que tienen que cambiar el chip para liderar al equipo ante las bajas... Pasa también que los rivales ya no nos ven como las campeonas de liga que fuimos la pasada temporada, un respeto que hasta hemos perdido por parte de los árbitros que ya nos ignoran».

Concluye el técnico que «las opciones de salvar la categoría pasan por Coirón, tratar de ganar en casa los partidos con el apoyo de la afición, y el próximo ante el Aula Valladolid es vital».