Luis Carro: «Sabemos que la tranquilidad dura poco»

La octava jornada de 3ª RFEF casi deja un pleno de triunfos para los equipos arousanos. Solo faltó el Arosa a la suerte de la victoria después de empatar en la visita al Arteixo (2-2). El Céltiga superó al Viveiro (2-1) mientras que el Juventud de Cambados ganó en el campo del Silva (1-2).

Destaca la segunda victoria consecutiva de los de Luis Carro, más aún en un partido en el que tuvieron que remontar el primer tanto de los mariñenses nada más comenzar la segunda parte. «En esta categoría es muy difícil y hacer dos victorias seguidas nos da mucho aire a nivel puntuación, pero éramos conscientes que estamos en una fase del calendario que nos medimos a rivales directos. Siempre quieres ganar y hacer puntos, pero estas dos victorias tienen un poco más de aliciente en cuanto a importancia al ser rivales directos», apuntó el técnico.

Situados ahora en la décima plaza con 10 puntos, el técnico de Vilanova no oculta que «nos da un poco más de tranquilidad, pero sabemos que eso dura poco porque cada semana hay que competir y es muy difícil hacer puntos en esta categoría. Llevamos dos partidos en los que no son nuestros mejores días, priorizamos lo defensivo y fuimos un equipo menos reconocible que otras veces, pero el contexto lo requería».

Pese a los tres puntos, Luis Carro ve muchas cosas que mejorar de cara a lo que está por venir, empezando por el duelo ante el Silva en el Salvador Otero: «Tenemos que ser más contundentes. A nivel defensivo no estamos mal, pero en acciones muy puntuales nos está costando goles evitables, pero lo que tenemos que tener en cuenta también es que en dos días en los que no estuvimos muy bien fuimos capaces de sacar dos victorias muy importantes».

El Juventud de Cambados y su triunfo también le ha permitido poner tierra de por medio respecto a la zona de descenso, mientras que al Arosa, el empate en Arteixo, le ha costado dos posiciones en la tabla pasando de la segunda a la cuarta plaza.