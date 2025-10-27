El Ribadumia se da un homenaje a cuenta del Ponte Caldelas

La jornada en 1ª Autonómica deja tres victorias y dos derrotas para los equipos de la comarca de O Salnés. El encuentro más destacado de esta jornada fue el que se disputó en el campo de A Senra, donde el Ribadumia se dio un homenaje a costa del Ponte Caldelas, al que le endosó un 7-0, seis de ellos anotados en la primera mitad. La cuenta la abrió Félix Aguín en el minuto 2 y la ampliaría Cristian en el 6. El propio Cristián anotaría el tercero en el 16 y Félix también repetiría en el 30. La goleada la completarían el propio Cristian con su tercer tanto, el quinto para su equipo, Cheri y Nico Fariña. Los aurinegros continúan con su persecución al Marín, el líder de la categoría.

Otra victoria con goleada fue la que consiguió el Cordeiro en Abanquiro, donde venció por 0-4. El equipo de Valga también se adelantó nada más iniciarse el encuentro por mediación de Álex Magariños. Antes de finalizar la primera parte anotaría Moisés el segundo y, nada más iniciarse la segunda mitad, el propio Moisés anotaría el tercero. La goleada la completó Rubén en el 76.

El Unión Dena consiguió vencer por la mínima en A Golada tras un gol en el descuento de Brais que permite a los de Meaño escalar posiciones en la tabla. La derrota más dura de la jornada la sufrió el San Martín en su visita a la cancha del líder. Los de Vilaxoán encajaron el primer tanto en el minuto 2 y después se encontrarían con otros tres tantos en contra en la segunda mitad.

El Amanecer continúa en puestos de descenso después de caer derrotado ante el Marcón Atlético por la mínima. El tanto lo anotó Pedro Otero en el minuto 8, un tanto que los de O Grove no consiguieron remontar.