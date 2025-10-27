Loureiro lidera al Cortegada ante el TGN

La gira catalana del Mariscos Antón Cortegada no ha podido salir mejor: dos victorias y encaramadas a un liderato que comparten con el Maristas como los únicos equipos del grupo de Liga Femenina 2 que se mantienen invictas. A pesar de enfrentarse al colista, el Cortegada sufrió mucho, especialmente en el plano físico, pagando el esfuerzo del día anterior en Terrasa. El primer cuarto arrancó con un TGN tratando de imprimir un ritmo alto al encuentro, aferrándose al acierto de Gobeil. Sin embargo, el juego interior del Cortegada acabaría imponiéndose, para permitir a las de Manu Santos remontar y llegar al final del tiempo por delante en el marcador, con Cris Loureiro y Gara Jorge como líderes.

El segundo cuarto arrancó con un TGN ajustando en defensa y dificultando mucho las acciones visitantes. El Cortegada se atrancó y las tarraconenses aprovecharon para endosarle un 8-2 de parcial que las ponía por delante en el electrónico ante unas vilagarcianas que no eran capaces de superar la presión intensa del equipo tarraconense.

La segunda mitad arrancó por los mismos derroteros que el final de la primera pero, pese al cansancio que acumulaban las de Manu Santos, poco a poco fueron recuperándose hasta conseguir la igualada en el marcador (34-34). A través del dominio del rebote, las vilagarcianas comenzaron a crecer en el partido y abriendo una importante brecha en el marcador gracias a una excelsa Cris Loureiro, que había sostenido ya al equipo en los momentos más complicados, manteniendo un bonito duelo de anotadoras con la local Gobeil.

El último cuarto se igualó, con los dos equipos buscando acciones a campo abierto. Sin embargo, la necesidad de sumar algún triunfo del Tarragona pesó más que el cansancio acumulado de un Cortegada con una escasa rotación de jugadoras.

El final fue apretado, pero el Cortegada supo resistir y asegurarse una victoria que las coloca en lo más alto de la clasificación junto al Maristas de Coruña. Las de Manu Santos regresarán a la competición el próximo sábado para enfrentarse en el Sara Gómez al Barakaldo.