El Arosa regresa de vacío de A Coruña.

El Arosa juvenil regresó de vacío del campo de uno de los favoritos de la categoría, el Deportivo de La Coruña. Los arlequinados se encontraron muy pronto con un tanto en contra, anotado por Íker Gil, dando al traste con su plan de partido. Los arlequinados lo intentaron en la primera mitad, pero, unos minutos después del inicio de la segunda mitad, llegaría el segundo, de Álvaro Fraga. El delantero deportivista anotaría otro tanto ya en el 75, tanto que significaba la puntilla para un Arosa que llegaba al campo de A Coruña en una sorprendente tercera plaza de la clasificación. La derrota provoca que los arlequinados caigan hasta el quinto puesto, al ser superados por Sporting de Gijón y SD Compostela. El próximo duelo de los arosistas será en el Manuel Jiménez en un derbi con el Pontevedra CF, que se encuentra penúltimo en la tabla.

Ficha Técnica: 3-0 Deportivo - Arosa DEPORTIVO: Anxo, Guille Pastoriza, Jorge Vega (Xabi, m. 65), Samba, Íker Fernández, Nico Ruiz Tirllo, m. 65), Mauro (Abel, m. 73), Lucas Castro, Íker Gil (Miguel, m. 73), Álvaro Fraga y Lucas Regueiro (Xián, m. 80). AROUSA: Andrés, Juan Diego (César, m. 76), Roi Rodríguez, Goitía (Roi Pérez, m. 60), Raúl González (Pablo, m. 85), David Sánchez (Yago Arosa, m. 60), Marco Pintos, Martín Lesta (Beltrán, m. 85), Xavi Durán, Yago Domínguez y Iago Soto. GOLES: 1-0, m. 5: Íker Gil; 2-0, m. 53: Álvaro Fraga. 3-0, m. 75: Álvaro Fraga. ÁRBITRO: Adrián García. Sin amonestaciones.