Tres puntos importantes en el descuento

El Cambados sumó ayer un triunfo muy importante para esa lucha denodada para evitar el descenso. Lo hizo ante un rival directo, el Silva, que se queda algo más hundido en la clasificación como colista. Los pupilos de Pénjamo saltaron al pequeño terreno de juego de A Grela con la misión de ser protagonistas en el encuentro. Para ello destacaron dos jugadores, Diego Iglesias, un puñal en la banda, y Noel Chaves en la mediapunta, que fueron un auténtico dolor de cabeza para los locales.

Fue precisamente este último el que avisó de las intenciones de los cambadeses en los primeros instantes del encuentro, pero no supo precisar en el mano a mano con Minibuggy. Tan solo unos minutos después, era Diego Iglesias el que se adentraba en el área local y caía al suelo reclamando un penalti que el árbitro no estimó.

Los amarillos fueron muy superiores en esa primera mitad ante un rival que se limitaba a defender y a buscar una transición rápida, que no acabó encontrando. Sin embargo, los cambadeses no eran capaces de acertar con el último pase para superar al portero del Silva, perdonando varias ocasiones claras. Al filo de la media hora, el Silva dio un paso adelante, pero sin consecuencias para David Conde.

La segunda mitad se presentaba mucho más igualada, pero todo cambió en el minuto 70, cuando Diego Iglesias se adentró en el área y volvió a ser derribado. En esta ocasión, el árbitro si consideró que había penalti y Noel Chaves se encargó de ejecutarlo para establecer el 0-1 en el marcador. Tan solo unos minutos después, el Silva se quedaba con uno menos por la expulsión de ... Sin embargo, lejos de beneficiar al Cambados, los amarillos se encontrarían con la igualada en una acción en la que David Conde acertó a repeler un duro disparo, pero en el rechace, el árbitro pitó penalti, una pena máxima que se encargó de ejecutar João Paulo para enviar el balón al fondo de las mallas.

Por lo visto sobre el terreno de juego, el resultado era injusto para los amarillos, pero en el descuento llegó la justicia. Corría el minuto 93 cuando una melé en el área permitía a Alberto lago enviar el balón al fondo de las mallas y regalaba a los cambadeses tres puntos muy importantes en esa lucha por escapar de los puestos de descenso. Los amarillos regresarán el próximo domingo a Burgáns, donde recibirán al siempre complicado Gran Peña.