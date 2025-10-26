Baloncesto | LF 2
El físico del Cortegada se impone en Manresa
Tres partidos, tres victorias. El doble desplazamiento del Mariscos Antón Cortegada a tierras catalanas no ha podido comenzar mejor. Las pupilas de Manu Santos superaron con solvencia a un Manresa que cayó en el juego de las vilagarcianas y fue incapaz de hacerle daño. En lo ocurrido tuvo que ver mucho la fortaleza física de las vilagarcianas, en las que destacó un nombre, el de la pívot Christabel Ezumah, que anotó 16 puntos y capturó 11 rebotes, convirtiéndose en la mejor del encuentro. Las vilagarcianas también superaron sus limitaciones de banquillo, con tan solo tres jugadoras en la rotación debido a las lesiones.
El encuentro comenzó con dominio de las vilagarcianas, que encontraban en el juego interior su mejor arma para anotar, mientras en defensa se esforzaban en frenar todas y cada una de las envestidas del rival, provocando muchos errores en la selección de tiro. El segundo cuarto arrancó con un parcial de 0-6 de las vilagarcianas que acabaría siendo definitivo, ya que el Mariscos Antón siempre se mantuvo en una distancia superior a los diez puntos.
En el último cuarto, el Manresa pareció despertar aprovechando el cansancio de las vilagarcianas, pero no le alcanzó para reducir la distancia. Las de Vilagarcía tendrán hoy otro encuentro en tierras catalanas. En concreto, a las 12.30 horas en Tarragona ante el TGN Básquet.
Ficha Técnica:
57-64
Manresa - Cortegada
MANRESA: Eva Almasque (11), Iona García (2), Elia Páez (6), Laura Segues (3), Desirée Zafra (5) ---quinteto inicial--- Queralt Ribera (9), Carla Ortas (7), Sira Beltrán (1), María Sall (3), Mar Martí (0) y Claudia Gener (10).
CORTEGADA: Christabel Ezumah (16), Cris Loureiro (13), Blanca Manivesa (6), Lucía Carabán (8) Gara Jorge (10) ---quinteto inicial--- Marta Sanmartín (4), María Angulo (7) y Damarís Rodríguez (0).
PARCIALES: 11-15; 20-32 (9-17); 34-48 (14-16); 57-64 (23-16).
ÁRBITROS: Andrés Miguel y Susana Pascual. Señalaron 17 faltas personales a las locales y 12 a las visitantes. Sin exclusiones.
- Davila 23/10/2025
