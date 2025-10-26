El Arosa cae en los mismos errores

Ocho jornadas de liga y el Arosa continúa incurriendo en los mismos errores, especialmente en la falta de contundencia defensiva y evitar ocasiones a balón parado. Ayer, en Ponte dos Brozos, volvieron a repetirse algunas de esas inseguridades que impidieron que los arlequinados regresasen de Arteixo con tres puntos en el bolsillo. No en vano, los de Gonza jugaron un buen encuentro, especialmente en la primera mitad, donde fueron superiores a su rival hasta que llegaron esos errores que no solo resucitaron al Arteixo, sino que le permitieron ponerse por delante en el marcador.

El encuentro arrancó con un Arosa muy seguro sobre el campo, asumiendo el rol de dominio y generando acciones de peligro en las inmediaciones de la portería rival, especialmente a través de llegadas por las bandas. Fue en una de esas jugadas, por banda derecha, en la que llegaría el primer tanto en el minuto 18. Torrado remontó la banda derecha y lanzó un centro al corazón del área, donde apareció Gabri Palmás para enviar el balón al fondo de las mallas y abrir el marcador. El tanto dio alas a los arlequinados, que gozaron de varias ocasiones para ampliar la ventaja. Una de las más claras fue una incorporación por la banda izquierda de Luis Castro a cuyo centro no alcanzó a llegar Gabri Palmás por milímetros. Poco después, una indecisión en la salida del balón de los locales, permitió a Concheiro robar el balón y plantarse en el mano a mano ante Carlos García, pero el mediocentro arlequinado no supo resolver de forma acertada la jugada.

Pacheco despeja un balón ante la presencia de un contrario. / FDV

El Arosa no supo acertar pero si lo hicieron los locales. Pasaba de la media hora de encuentro cuando un saque de esquina permitía a Marcos Aller rematar de forma acrobática al fondo de las mallas de la portería defendida por Chema. El tanto dejó un tanto tocado al Arosa, que perdió el control del encuentro en esos momentos después de haber sido el claro dominador en esa primera mitad. Pero si ese golpe había sido duro, más lo fue el siguiente. Un intento de contra de los vilagarcianos fue interceptado por el Atlético Arteixo para montar una transición que remató con tanto de Jota poco antes de que el árbitro decretase el final de la primera mitad.

La intensidad y el ritmo de la segunda mitad bajó un punto, pero fue el Arosa el que tuvo que asumir el dominio del balón. El Atlético Arteixo se colocó en un bloque bajo buscando una transición rápida para defender el resultado y los arlequinados comenzaron a estrellarse contra el muro que defendía la puerta de Carlos García. A pesar del dominio, a los vilagarcianos les costaba generar ocasiones de gol. Ese último pase que permitía el remate no llegaba o se quedaba a escasos milímetros.

Gabri Palmás celebra el primer tanto del Arosa en Ponte dos Brozos. / FDV

Pero el Arosa porfió y otro error en la salida de balón del Atlético Arteixo permitió a Iñaki Martínez plantarse ante Carlos García, y el centrocampista arlequinado no falló, estableciendo la igualada en el minuto 56. Quedaba mucho tiempo por delante y el Arosa lo intentó con piernas frescas salidas desde el banquillo para acelerar el ritmo del partido, pero no hubo manera, los visitantes se estrellaban una y otra vez contra el muro defensivo local y no acertaban a superar a Carlos García.

A pesar del empate, el Arosa continúa en la segunda plaza de la clasifiación a la espera de los resultados que se registren hoy. Eso sí, el Comnpostela se aleja un poco más después de vencer en Cangas por 0-2. La próxima semana, los pupilos de Gonza volverán a jugar lejos de A Lomba, en un duelo complicado con el Viveiro, otro equipo que, como el Atlético Arteixo, lucha por escapar de las últimas plazas de la clasificación.

Alineación con la que el Arosa saltó al terreno de juego de Ponte dos Brozos. / FDV

«Tenemos que ser más contundentes»

A pesar del punto, el técnico del Arosa, Gonza Fernández, se mostraba ayer un tanto contrariado con lo ocurrido en Ponte dos Brozos. Gonza valoraba de forma positiva el juego de su equipo, pero censuraba la gestión de determinados momentos, especialmente defensivos. «No podemos facilitar ese tipo de situaciones al rival porque le permitimos meterse en el partido».Gonza incidía en el hecho de que el equipo estuvo muy cerca de anotar el 0-2 pero «una acción a balón parado, que debemos defender mejor, y una contra en la que no somos contundentes, nos ponen por debajo en el marcador. Tenemos que cambiar en ese aspecto porque no podemos encajar tanto . Creo que generamos mucho, que llevamos muchos goles a favor, pero no podemos encajar en situaciones en las que debemos defender mucho mejor».Insiste Gonza Fernández en que en situaciones defensivas «debemos ser mucho más contundentes porque nos está creando inseguridad; no pasa nada por ser contundentes y que el balón acabe en el otro campo y defender a partir de ese momento. Ese aspecto tenemos que mejorarlo, tenemos que darle valor a lo que hacemos bien, que son muchas cosas, pero lo básico tenemos que mejorarlo y evitar encajar tantos goles».