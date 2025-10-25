El Marín Peixegalego pone a prueba la solvencia del Sigaltec

Tras la derrota en Oviedo, el Sigaltec Vilagarcía regresa al Sara Gómez de Fontecarmoa para medirse a uno de los equipos más complicados de la categoría el Marín Ence Peixegalego. La escuadra marinense, a pesar de sumar ya una derrota en su casillero, es uno de los equipos que mejor defiende la categoría junto al Chantada y el líder, el Xiria.

El rival de los de Luis Gavín llega al encuentro después de superar por un contundente 93-60 al Culleredo, con una aportación coral de todo el equipo, ya que nombres como Kevin Van Wijk, Miguel Souto, Álvaro Filgueira o Jack Connell promedian más de diez puntos por encuentro. Van Wijk y Filgueira también destacan en el aspecto reboteador en un equipo que maneja muy bien tanto la faceta defensiva como ofensiva.

El equipo de Luis Gavín llega al encuentro después de una derrota ante el Universidad de Oviedo por 84-69, aunque con la misión de aferrarse al buen juego que ha desplegado en su única presencia en Fontecarmoa, cuando consiguió superar al Chantada por 60-54, con la aportación de varios jugadores. Los vilagarcianos volverán a aferrarse al acierto anotador de Pablo Fernández, Óscar Castaño o Mateo Bello para sumar un nuevo triunfo.