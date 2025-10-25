Baloncesto | LF2
Doble duelo para el Cortegada en Cataluña
Las de Santos se enfrentarán al Manresa y al TGN Básquet en menos de 24 horas
La posibilidad de ahorrar costes de desplazamiento ha obligado al Cortegada a vivir este fin de semana un doble duelo en Cataluña con menos de 24 horas de diferencia entre partido y partido. Las de Manu Santos saltarán a las 17.00 horas de hoy a la cancha del Manresa con el objetivo de sumar su tercera victoria ante un equipo que se ha mostrado bastante solvente como local, al sumar su única victoria como local ante el Barakaldo. Su mejor jugadora en este inicio de campaña ha sido Elia Páez, que promedia 11 puntos por encuentro. Las de Mataró llegan al encuentro después de caer derrotadas ante el líder de la categoría, el Maristas Coruña por 66-54.
El segundo duelo de las vilagarcianas será mañana, a partir de las 12.30 horas y en la cancha del colista, el TGN Básquet. Las de Tarragona todavía no saben lo que es una victoria, aunque bien es cierto que este será su primer duelo como local. El encuentro correspondía a la jornada dos de liga, pero se ha ubicado en esta fecha para facilitar el desplazamiento y los costes a las vilagarcianas. Las mejores anotadoras del TGN son Emilia García, con 15 puntos por partido, y Sara Torruella, con 13,5.
