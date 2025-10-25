Balonmano
El Asmubal se encuentra hoy con el líder
Las meañesas se miden al Getasur, que no sabe lo que es perder
T. H.
El Inelsa Solar Asmubal se medirá esta jornada al Getasur, equipo que todavía no ha perdido un solo encuentro desde el inicio de liga. Los madrileños cotizan al alza y el encuentro se presenta complicado para el cuadro meañés. Para el choque, dada la situación de ambos equipos, no resultan ilustrativos los duelos de la pasada campaña, que resultaron favorables a las verdinegras.
Las de Juan Costas deberán estar atentas a Helena Martín, jugadora veterana de 33 años y que era extremo en origen y que llegó a jugar en la Liga Guerreras. Ahora llega de militar en la División de Honor Oro, siendo la cuarta máxima anotadora de esa liga y que, en este arranque de temporada, promedia siete tantos por encuentro, lo que la convierte en la máxima anotadora del Getasur y cuarta del ranking liguero. Dotada para el contragolpe, resulta una jugadora versátil, que puede defender con solvencia en el lateral.
